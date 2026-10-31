Tuyển Việt Nam rèn quân trên biển Đà Nẵng

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam ra sức tập luyện ở bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: BẢO LÂM

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Văn Đức, các buổi tập của đội tuyển được triển khai với cường độ cao. Khác với bóng đá sân cỏ truyền thống, bóng đá bãi biển có đặc thù thi đấu trên mặt cát mềm, khiến cầu thủ tiêu hao nhiều thể lực hơn trong mỗi tình huống di chuyển.

Trong đợt tập trung tại Đà Nẵng, ban huấn luyện chú trọng nâng cao sức bền, khả năng thích ứng với mặt sân cho các cầu thủ; đồng thời rèn luyện kỹ thuật kiểm soát bóng, phối hợp nhóm, dứt điểm trong không gian hẹp và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Việc tập luyện tại bãi biển Đà Nẵng với không gian thoáng đãng, mặt cát tự nhiên giúp đội tuyển có điều kiện làm quen với môi trường thi đấu thực tế.

Đội tuyển tập trung 20 cầu thủ, được tuyển chọn từ những gương mặt nổi bật tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 tổ chức ở Quy Nhơn (Gia Lai) hồi tháng 8/2026. Ảnh: BẢO LÂM

Đợt tập trung lần này có 20 cầu thủ được tuyển chọn từ Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026, tổ chức tại Quy Nhơn (Gia Lai) hồi tháng 8.

Trong đó, 9 cầu thủ từng tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á năm 2025 tiếp tục góp mặt, gồm: Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Anh Quang, Trần Kim Trung, Mai Văn Mãnh, Hồ Quốc Hưng, Lê Thái Nguyên, Phạm Trường Dũ, Trần Ngọc Bảo và Phan Đạt.

Sự góp mặt của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm được kỳ vọng tạo sự ổn định cho đội hình, đồng thời dìu dắt, hỗ trợ các nhân tố mới hòa nhập lối chơi chung.

Giải bóng đá bãi biển châu Á năm 2026 diễn ra tại Phang Nga (Thái Lan) từ ngày 18/11 đến 28/11, với 12 đội tuyển tham dự, chia thành 3 bảng.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Lebanon, Afghanistan và Iran. Trong đó, Iran là đương kim vô địch châu Á, được đánh giá là đối thủ mạnh của bảng đấu.

Vào tháng 3/2025, Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam chọn Đà Nẵng làm nơi rèn quân. Theo Huấn luyện viên Mai Văn Đức, với việc lựa chọn bãi biển Đà Nẵng làm nơi rèn quân để thi đấu là bởi vì có nhiều yếu tố thuận lợi hơn so với các bãi biển ở các tỉnh, thành phố khác. Ảnh: BẢO LÂM - Ghi vào tháng 3/2025

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lebanon lúc 17 giờ ngày 19/11, Iran lúc 17 giờ ngày 21/11 và Afghanistan lúc 17 giờ ngày 23/11.

Thông qua đợt tập huấn toàn diện này, thầy trò huấn luyện viên Mai Văn Đức đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu hết mình, phấn đấu vượt qua vòng bảng tại giải đấu châu lục.

[VIDEO] - Buổi tập luyện của đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tại Đà Nẵng: