Tuyển Việt Nam rèn quân trên biển Đà Nẵng
Đang đóng quân tập luyện tại khu vực Công viên Biển Đông (thành phố Đà Nẵng), đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam hiện tích cực nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật, hướng đến Giải bóng đá bãi biển châu Á năm 2026.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Văn Đức, các buổi tập của đội tuyển được triển khai với cường độ cao. Khác với bóng đá sân cỏ truyền thống, bóng đá bãi biển có đặc thù thi đấu trên mặt cát mềm, khiến cầu thủ tiêu hao nhiều thể lực hơn trong mỗi tình huống di chuyển.
Trong đợt tập trung tại Đà Nẵng, ban huấn luyện chú trọng nâng cao sức bền, khả năng thích ứng với mặt sân cho các cầu thủ; đồng thời rèn luyện kỹ thuật kiểm soát bóng, phối hợp nhóm, dứt điểm trong không gian hẹp và hoàn thiện các phương án chiến thuật.
Việc tập luyện tại bãi biển Đà Nẵng với không gian thoáng đãng, mặt cát tự nhiên giúp đội tuyển có điều kiện làm quen với môi trường thi đấu thực tế.
Đợt tập trung lần này có 20 cầu thủ được tuyển chọn từ Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026, tổ chức tại Quy Nhơn (Gia Lai) hồi tháng 8.
Trong đó, 9 cầu thủ từng tham dự Giải bóng đá bãi biển châu Á năm 2025 tiếp tục góp mặt, gồm: Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Anh Quang, Trần Kim Trung, Mai Văn Mãnh, Hồ Quốc Hưng, Lê Thái Nguyên, Phạm Trường Dũ, Trần Ngọc Bảo và Phan Đạt.
Sự góp mặt của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm được kỳ vọng tạo sự ổn định cho đội hình, đồng thời dìu dắt, hỗ trợ các nhân tố mới hòa nhập lối chơi chung.
Giải bóng đá bãi biển châu Á năm 2026 diễn ra tại Phang Nga (Thái Lan) từ ngày 18/11 đến 28/11, với 12 đội tuyển tham dự, chia thành 3 bảng.
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Lebanon, Afghanistan và Iran. Trong đó, Iran là đương kim vô địch châu Á, được đánh giá là đối thủ mạnh của bảng đấu.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lebanon lúc 17 giờ ngày 19/11, Iran lúc 17 giờ ngày 21/11 và Afghanistan lúc 17 giờ ngày 23/11.
Thông qua đợt tập huấn toàn diện này, thầy trò huấn luyện viên Mai Văn Đức đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu hết mình, phấn đấu vượt qua vòng bảng tại giải đấu châu lục.
[VIDEO] - Buổi tập luyện của đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tại Đà Nẵng:
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tuyen-viet-nam-ren-quan-tren-bien-da-nang-3357014.html