Tuyển Việt Nam: Olaha Mạnh Đức là lời giải cho ông Kim Sang Sik?

Cánh cửa đã mở

Trong bối cảnh hàng công tuyển Việt Nam sứt mẻ vì chấn thương, với phong độ chói sáng tại V-League, Olaha Mạnh Đức đang được coi là nhân tố mới của HLV Kim Sang Sik ở đợt tập trung sắp tới cũng như tại Asian Cup 2027.

Thực tế Olaha Mạnh Đức không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ. Tiền đạo gốc Nigeria từng nhiều mùa thi đấu tại V-League, có kinh nghiệm và hiểu môi trường bóng đá Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức xứng đáng được trao cơ hội

Quan trọng hơn khi chân sút này vừa có quốc tịch Việt Nam và đáp ứng điều kiện cư trú để có thể khoác áo tuyển Việt Nam theo quy định FIFA. Nếu không phát sinh vướng mắc về thủ tục, cánh cửa lên tuyển đã mở với chân sút này.

Với một tiền đạo duy trì được phong độ ở giải quốc nội nhiều mùa giải, Olaha Mạnh Đức hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội ở tuyển Việt Nam, nhất là khi HLV Kim Sang Sik đang bối rối với hàng công bị sứt mẻ, quá tải suốt thời gian qua.

Trả lời trên sân cỏ

Tuyển Việt Nam không thiếu những tiền đạo từng chơi tốt tại CLB nhưng chưa tạo được dấu ấn tương xứng khi lên đội tuyển. Bởi vậy, nếu gọi Olaha Mạnh Đức vì hàng công đang thiếu người, HLV Kim Sang Sik chỉ có thể quyết bài toán trước mắt mà chưa chắc cải thiện được cách vận hành của cả hệ thống.

Olaha Mạnh Đức có thể đem đến một lựa chọn khác về thể hình, khả năng tranh chấp và cách hoạt động trong vòng cấm. Tuy nhiên, những phẩm chất ấy cần được đánh giá trong mối liên hệ với lối chơi chung, mà điều này chắc chắn cần thời gian.

Tiền đạo đang chơi cho CATPHCM có phù hợp với lối chơi và HLV Kim Sang Sik hay không?

Những âu lo này chẳng phải tự nhiên xuất hiện, bởi HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho Tài Lộc, Hoàng Hên rồi tới cả những cầu thủ trẻ Việt kiều như Minh Hoàng, Khoa Ngô… Tuy nhiên, sự hoà nhập của những cái tên nói trên là không cao, bất chấp tất cả đều đã chơi rất ổn tại V-League.

Olaha Mạnh Đức xứng đáng được cân nhắc, nhưng chưa thể mặc định có suất đá chính hay phù hợp với lối chơi mà HLV Kim Sang Sik đề ra thì chắc chắn phải chờ, cũng như cho chân sút đang khoác áo CLB Công an TPHCM thời gian.

Tựu trung lại, Olaha Mạnh ĐỨc có thể mang đến thêm lựa chọn cho hàng công tuyển Việt Nam. Dù vậy, không nên đặt lên vai tiền đạo này kỳ vọng giải quyết ngay những vấn đề tồn tại suốt thời gian qua.

Điều quan trọng hơn cả, HLV Kim Sang Sik có tìm được cách khai thác điểm mạnh của chân sút này bằng một phương án thực sự hiệu quả hay không hay lại loay hoay như với Tài Lộc, Hoàng Hên - những người mà xét cả kinh nghiệm, đẳng cấp đôi khi còn được đánh giá cao hơn cả Olaha Mạnh Đức.