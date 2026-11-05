Tuyển Việt Nam: Olaha Mạnh Đức có hay như Xuân Son

Ở bản danh sách tuyển Việt Nam vừa được HLV Kim Sang Sik công bố, Olaha Mạnh Đức là cầu thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt. Việc triệu tập chân sút CLB CA TPHCM cho thấy HLV Kim Sang Sik đang chủ động mở rộng nguồn nhân lực cho đội tuyển, trong đó vai trò của những cầu thủ nhập tịch vẫn rất quan trọng.

Olaha Mạnh Đức sinh năm 1997 tại Lagos, Nigeria. Anh đến Việt Nam và thi đấu từ năm 2017 trong màu áo SLNA. Ngay ở mùa giải đầu tiên, Olaha góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ giành chức vô địch Cúp Quốc gia.

Olaha Mạnh Đức rất hạnh phúc khi được khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: CA TPHCM

Ở mùa giải 2026/27, Olaha đầu quân cho CA TPHCM và giữ vai trò quan trọng nhất trên hàng tiền đạo, ghi 1 bàn thắng trong trận thắng 1-0 trước Thể Công Viettel ở vòng 4 V-League, 1 bàn tại Cúp các CLB Đông Nam Á.

Trước đây, khi Xuân Son được trao cơ hội, sức mạnh tuyển Việt Nam lập tức được nâng cấp. Thậm chí có nhiều trận đấu và giải đấu, tiền đạo Thép Xanh Nam Định là người “gánh team”, đóng góp nhiều vào thành công của “Những chiến binh sao vàng” dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Olaha Mạnh Đức có nhiều điểm chung với Xuân Son. Anh có “thâm niên” thi đấu tại V-League nên rất hiểu về bóng đá cũng như văn hoá Việt Nam. Chân sút này bước sang tuổi 29 như Xuân Son - độ tuổi vẫn đảm bảo về thể lực và có nhiều kinh nghiệm.

Trong bối cảnh Xuân Son chấn thương, việc Olaha Mạnh Đức lên tuyển Việt Nam mang tới sự kỳ vọng cho HLV Kim Sang Sik và cả người hâm mộ. Điểm mạnh của Olaha nằm ở nền tảng thể lực, tốc độ, khả năng độc lập tác chiến. Anh giúp HLV Kim có thêm lựa chọn cho hàng công, thậm chí trở thành cây săn bàn chủ lực ở đội tuyển.

Olaha Mạnh Đức có nhiều lợi thế. Ảnh: CA TPHCM

Đặc biệt, nhờ nhiều năm thi đấu tại Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 thích nghi nhanh với các sơ đồ chiến thuật, lối chơi, cùng những vấn đề ngoài chuyên môn. Đây là điều mà HLV Kim Sang Sik luôn mong muốn với một tân binh.

Tuy nhiên, việc Olaha Mạnh Đức có toả sáng ở tuyển Việt Nam như Xuân Son hay không vẫn cần thời gian trả lời. Trước mắt, HLV Kim Sang Sik sẽ có những đánh giá về tiền đạo này trong hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức. Nếu khẳng định được năng lực, cơ hội với Olaha trở nên rất sáng.

Còn về đường dài, khi tuyển Việt Nam có sự trở lại của Xuân Son, Hoàng Hên hay thêm những cầu thủ nhập tịch chất lượng, Olaha Mạnh Đức càng phải chứng minh được giá trị của mình để có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển.