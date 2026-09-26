Tuyển Việt Nam nhận tin vui trước FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 9/2026, với nhiều thay đổi đáng chú ý sau loạt trận quốc tế.

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số một với 1995,88 điểm, xếp sau lần lượt là Argentina, Pháp, Anh và Maroc. Brazil tụt xuống thứ 6, trong khi Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan và Mexico hoàn tất top 10.

Tuyển Việt Nam tăng một bậc so với lần trước - Ảnh: 3H

Tại châu Á, Nhật Bản vẫn là đội tuyển có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 17 thế giới với 1678,30 điểm. Hàn Quốc xếp thứ hai khu vực ở vị trí 32, còn Iran đứng thứ ba châu Á với hạng 22 thế giới. Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan, Qatar, Iraq và UAE là những đại diện tiếp theo trong nhóm các đội mạnh của châu lục.

Top những đội tuyển hàng đầu châu Á

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đứng thứ 98 thế giới với 1237,02 điểm, tiếp tục duy trì vị trí trong top 100 FIFA. Thành tích này đến sau chuỗi kết quả tích cực của thầy trò HLV Kim Sang Sik, đặc biệt là chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Trong khu vực, Thái Lan xếp ngay phía trên Việt Nam ở vị trí 92 thế giới với 1252,26 điểm. Đội bóng xứ chùa vàng vẫn duy trì khoảng cách không lớn và tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á. Trung Quốc đứng thứ 90, trong khi các đội tuyển như Indonesia, Malaysia, Singapore hay Philippines vẫn nằm ngoài top 100.

Top 10 FIFA

BXH FIFA tháng 9 cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá châu Á đang dần được thu hẹp. ĐT Việt Nam tiếp tục có nền tảng tốt để hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong các giải đấu quốc tế sắp tới, mà trước mắt là FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.