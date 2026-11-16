Tuyển Việt Nam nguy cơ không còn được HLV Kim Sang Sik dẫn dắt

HLV Kim Sang Sik đã đưa tuyển Việt Nam trở lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á với hai chức vô địch liên tiếp, đồng thời giúp đội tuyển giành quyền dự Asian Cup 2027 bằng thành tích toàn thắng ở vòng loại cuối. Tuy nhiên, tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa được bảo đảm khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào tháng 2/2027.

Đây là điều đáng chú ý trong bối cảnh Asian Cup 2027 đã được AFC điều chỉnh lịch thi đấu, diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Nếu không có thỏa thuận mới, tuyển Việt Nam có thể bước vào quá trình chuẩn bị cho giải đấu mà không còn được dẫn dắt bởi HLV đã mang về những thành công gần đây.

Tương lai của HLV Kim Sang Sik đang nhận được sự quan tâm, khi chưa có thông báo chính thức về việc ông tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam sau tháng 2/2027. Ảnh: ASEAN United

Theo thông tin Saostar từng đề cập, hợp đồng ban đầu của HLV Kim Sang Sik có thời hạn hai năm, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm một năm nếu đáp ứng các mục tiêu chuyên môn. Điều khoản này đã được kích hoạt, giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam đến hết tháng 2/2027. Tuy nhiên, hợp đồng hiện chỉ còn hơn ba tháng, trong khi tương lai của HLV Kim Sang Sik vẫn chưa được xác định.

Xét về thành tích, HLV Kim Sang Sik đã có hơn hai năm thành công cùng bóng đá Việt Nam. Ông đưa đội tuyển vô địch AFF Cup 2024, sau đó bảo vệ thành công danh hiệu ở giải đấu năm 2026. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trong cả hai trận chung kết AFF Cup liên tiếp. Ông Kim trở thành HLV đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Dấu ấn của nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ giới hạn ở đội tuyển quốc gia. Ông còn cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV bóng đá nam SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của HLV Kim Sang Sik là khả năng thích nghi với bóng đá Việt Nam. Khi mới đến, ông tiếp quản đội tuyển trong giai đoạn chịu nhiều áp lực sau những kết quả không tốt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng bước xây dựng lối chơi, tìm kiếm những nhân tố phù hợp và tạo sự gắn kết trong tập thể. Qua thời gian làm việc với cả đội tuyển quốc gia và U23, ông cũng hiểu rõ hơn về lực lượng cầu thủ, từ những trụ cột giàu kinh nghiệm đến các gương mặt trẻ.

Tìm được một HLV giàu kinh nghiệm không phải nhiệm vụ bất khả thi, nhưng lựa chọn người vừa giỏi chuyên môn, vừa phù hợp với môi trường bóng đá Việt Nam và tạo ra thành tích như ông Kim là chuyện không dễ. Một bản lý lịch ấn tượng không bảo đảm nhà cầm quân mới có thể nhanh chóng thích nghi, thấu hiểu cầu thủ và đạt hiệu quả tương tự. Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik đã chứng minh năng lực bằng những thành công cụ thể trong hơn hai năm qua.

Vì vậy, bóng đá Việt Nam cần sớm có kế hoạch gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik, thay vì để vấn đề tương lai kéo dài đến sát thời điểm hết hạn. Những thành tích đã đạt được cùng sự am hiểu bóng đá Việt Nam là cơ sở để hai bên tiếp tục gắn bó lâu dài.