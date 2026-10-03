Tuyển Việt Nam: Lỗi nhịp và một chiến thắng quá đắt

Thắng không dễ

Nhìn tỷ số 4-2, nhiều người sẽ nghĩ tuyển Việt Nam đã có một trận đấu nhẹ nhàng ở lượt cuối vòng bảng. Thực tế hoàn toàn khác, Pakistan mới là đội mở tỷ số và duy trì lợi thế đến tận phút 50.

Chỉ khi thể lực suy giảm, không còn đủ sức duy trì những pha lên bóng tốc độ, đội bóng Nam Á mới dần đánh mất thế trận và để đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi liên tiếp 4 bàn trong hiệp 2.

Nói cách khác, tuyển Việt Nam thắng được Pakistan nhưng không phải bằng một màn trình diễn vượt trội. Trong 45 phút đầu tiên thậm chí là khoảng thời gian đáng quên với các học trò HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn khá bất ổn trong hiệp đấu đầu tiên trước khi giành chiến thắng ở cuộc đối đầu với Pakistan

Hàng công chơi thiếu kết nối, những pha xử lý cuối cùng vội vàng và khá cá nhân. Tuyển Việt Nam cầm bóng nhưng không tạo ra đủ những tình huống phối hợp có thể xé toang hàng thủ Pakistan.

Ở phía sau, hàng thủ cũng không mang lại cảm giác an toàn. Pakistan không kiểm soát bóng nhiều, nhưng mỗi khi tăng tốc vẫn khiến hàng phòng ngự tuyển Việt Nam lúng túng.

Hai bàn thua phải nhận trước một đối thủ không quá mạnh, rõ ràng khó có thể hài lòng, đặc biệt ở tình huống Pakistan ghi bàn mở tỉ số cả Hoàng Hên, Ngọc Bảo mắc lỗi khiến Lê Giang phải vào lưới nhặt bóng.

Cái giá rất đắt

Tuyển Việt Nam chơi không tốt như kỳ vọng trước Pakistan xuất phát từ nhiều lý do, nhưng lớn nhất là vì tinh thần cũng như thể trạng rất có vấn đề đối với các học trò của HLV Kim Sang Sik.

Tài Lộc là ví dụ điển hình, chân sút tuyển Việt Nam tranh chấp không ổn và thường để hậu vệ Pakistan lấy lại quyền kiểm soát bóng một cách khá dễ dàng.

Tuyển Việt Nam có niềm vui chiến thắng, nhưng song song đó là nỗi lo về thể trạng của các cầu thủ

Hoàng Hên cũng không tốt hơn, rồi tới Bùi Hoàng Việt Anh, tất cả đều phải rời sân do không thể tiếp tục thi đấu. Đáng nói, dù đá quyết tâm Pakistan vẫn chưa khiến tuyển Việt Nam phải căng sức ra chơi. Cho nên, đội bóng áo đỏ chịu tổn thất về nhân sự là điều khá đáng tiếc.

Thắng Pakistan để vào chơi trận tranh hạng Ba, sau khi thua Thái Lan ở trận quyết định, nhưng việc tuyển Việt Nam phải đánh đổi bằng những ca chấn thương mới và sự bào mòn thể lực của các trụ cột, đó rõ ràng là một cái giá quá đắt.

Càng lo hơn khi cuộc đối đầu sắp tới với Malaysia không hề đơn giản, vì vậy đòi hỏi HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ nhất với thể trạng của các học trò. Tất nhiên, không chỉ riêng trận đấu với Malaysia mà còn là chặng đường phía trước xa hơn của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.

Có thể thấy, ở FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đã không hoàn thành mục tiêu về thành tích thì có lẽ HLV Kim Sang Sik cũng nên giữ chân các trụ cột, thay vì cố gắng “đốt” hết vốn vào những trận đấu còn quá ít ý nghĩa.

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