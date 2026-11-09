Tuyển Việt Nam loại 5 cầu thủ trước thềm Casper Cup 2026

Hoàng Vĩnh Nguyên của Hoàng Anh Gia Lai lần đầu được lên tuyển Việt Nam.

Ngày 8/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo điều chỉnh danh sách tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Theo đó, 5 cầu thủ không thể góp mặt vì vấn đề thể lực, trong khi hai gương mặt mới được trao cơ hội lên tuyển.

Cụ thể, có 5 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau sau khi vòng 7 V.League khép lại, gồm Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc CLB Ninh Bình).

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã quyết định không triệu tập 5 trường hợp này trong đợt tập trung hiện tại để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Để bù đắp những vị trí thiếu hụt, HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên của Hoàng Anh Gia Lai và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc đang thi đấu cho Đà Nẵng.

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có cơ hội tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian thi đấu cho CLB TPHCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo Hoàng Anh Gia Lai kể từ mùa giải 2025/26 đến nay.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V.League 2025/26. Kinh nghiệm thi đấu trong màu áo các đội tuyển trẻ cùng quá trình tích lũy tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp là cơ sở để hậu vệ này được trao thêm cơ hội ở cấp độ ĐTQG.

Việc điều chỉnh nhân sự lần này cũng nằm trong định hướng chuẩn bị dài hạn của Ban huấn luyện. Sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức điều chỉnh lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027, chuyển từ thời gian dự kiến tháng 1/2027 sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng cần được tính toán, sắp xếp phù hợp với lịch thi đấu mới.