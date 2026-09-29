Tuyển Việt Nam làm gì để giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026?

Nhiều lựa chọn nhưng lối chơi chưa trơn tru

Chiến thắng trước Philippines giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, màn trình diễn trong trận ra quân cũng cho thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik còn nhiều vấn đề phải giải quyết nếu muốn đưa đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất trên hàng công khi Xuân Son dính chấn thương sau chiến thắng trước Philippines.

So với những đợt tập trung trước, đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu lực lượng đa dạng hơn. Trong đội hình xuất phát trước Philippines có 4 cầu thủ Việt kiều gồm Patrik Lê Giang, Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh, Williams Minh Hoàng cùng hai cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Sự xuất hiện của những nhân tố mới giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn ở cả ba tuyến. Tuy nhiên, chất lượng cá nhân chưa lập tức chuyển hóa thành sức mạnh của một tập thể.

Vấn đề dễ nhận thấy nhất ở trận gặp Philippines nằm ở khu trung tuyến. Khi Hoàng Đức chưa đạt trạng thái tốt nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik kéo Hoàng Hên xuống đá cặp với Thành Long. Đây chỉ là giải pháp tình thế bởi Hoàng Hên có thiên hướng tấn công và phát huy tốt hơn khi được chơi gần khung thành đối phương.

Thiếu một tiền vệ có khả năng giữ nhịp và điều phối như Hoàng Đức, tuyển Việt Nam gặp khó trong việc thoát pressing, đưa bóng từ tuyến dưới lên phía trên. Có thời điểm khoảng cách giữa hàng tiền vệ và phòng ngự bị kéo rộng, tạo ra những khoảng trống để Philippines khai thác.

Việc Minh Khoa được tung vào sân ở phút 70 rồi Tài Lộc xuất hiện cuối trận phần nào giúp đội tuyển cải thiện khả năng tranh chấp và che chắn trước hàng phòng ngự. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những điều chỉnh nhằm bảo toàn lợi thế.

Một vấn đề khác là khả năng kiểm soát trận đấu. Sau khi có bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam chủ động lùi thấp, nhường thế trận cho Philippines và chờ cơ hội phản công. Cách chơi này từng mang lại hiệu quả dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhưng ở trận ra quân, thời gian đoàn quân áo đỏ phải chống đỡ sức ép của đối phương kéo dài hơn mong muốn.

Bình luận viên Việt Hùng chia sẻ, vấn đề của đội tuyển Việt Nam phần nào xuất phát từ quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế. Nhiều cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày ở câu lạc bộ, trong khi đội tuyển xuất hiện không ít gương mặt mới.

"Điểm cần cải thiện rõ nhất là tính kết nối. Nhiều cầu thủ mới dù quen thuộc ở V.League nhưng chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng những đồng đội trên tuyển. Trong một đợt tập trung ngắn, huấn luyện viên Kim Sang-sik khó có thể giúp toàn đội lập tức vận hành ăn ý. Đội tuyển đang phải vừa thi đấu, vừa hoàn thiện sự kết nối", bình luận viên Việt Hùng nhận định.

Dù vậy, ông Việt Hùng đánh giá nền tảng thể lực và sự tập trung của các cầu thủ là tín hiệu tích cực. Trong điều kiện thi đấu không thuận lợi, đội tuyển vẫn duy trì được cường độ và không xuất hiện tình trạng hụt hơi rõ rệt.

Trong khi đó, bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục nhưng điều quan trọng là tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm. Đây là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục điều chỉnh đội hình trong những trận tiếp theo.

Hoàn thiện lối chơi, quyết thắng Thái Lan

Theo điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chung kết. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam gần như không có nhiều dư địa để mắc sai lầm trong cuộc cạnh tranh với Philippines, Thái Lan và Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Thái Lan.

Thay vì quá tập trung vào đối thủ, nhiệm vụ quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là giải quyết những vấn đề của chính mình, trước hết ở khu trung tuyến. Sự vắng mặt của Hoàng Đức trong trận ra quân cho thấy tầm quan trọng của tiền vệ này. Đội tuyển cần một cầu thủ có thể nhận bóng dưới áp lực, giữ nhịp và chuyển hướng tấn công để giảm sức ép cho hàng phòng ngự.

Bình luận viên Quang Huy cho rằng bộ đôi Hoàng Đức và Thành Long giữ vai trò quan trọng trong cách vận hành của đội tuyển, bất kể huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3. Nếu Hoàng Đức chưa thể trở lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải tìm giải pháp thay thế.

"Tuyến giữa của Việt Nam có thời điểm bị gãy và để lộ nhiều khoảng trống, khiến áp lực dồn lên hàng phòng ngự lớn hơn. Hoàng Hên rất nỗ lực nhưng khó có thể cùng lúc đảm nhiệm quá nhiều vai trò ở giữa sân", bình luận viên Quang Huy phân tích.

Theo bình luận viên Việt Hùng, trước những đối thủ có nhiều cầu thủ nhập tịch, sở hữu ưu thế thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể ưu tiên các tiền vệ giàu sức mạnh nếu Hoàng Đức tiếp tục vắng mặt. Một số cầu thủ vốn chơi ở hàng công hoặc phòng ngự cũng có thể được kéo vào giữa sân tùy yêu cầu chiến thuật.

Bên cạnh tuyến giữa, khả năng tổ chức tấn công là bài toán cần lời giải. Trước Philippines, tuyển Việt Nam chưa duy trì được sức ép đủ lớn và liên tục lên khung thành đối phương. Khó khăn càng tăng khi Xuân Son chấn thương và phải nghỉ đến hết giải. Sự vắng mặt của Xuân Son khiến đội tuyển mất một trung phong vừa có khả năng làm tường, vừa có thể tự giải quyết tình huống trong vòng cấm.

Bình luận viên Việt Hùng cho rằng phương án "số 9 ảo" có thể được huấn luyện viên Kim Sang-sik tính đến. Thay vì cố tìm một cầu thủ có cách chơi tương tự Xuân Son, ban huấn luyện có thể luân phiên sử dụng những nhân tố như Đình Bắc hay Hoàng Hên ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Cách bố trí này giúp hàng công trở nên khó đoán hơn, đồng thời phát huy khả năng di chuyển linh hoạt của những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật. Dù khó bù đắp hoàn toàn khoảng trống Xuân Son để lại, đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy khả năng thích nghi trước biến động về lực lượng.

Hàng phòng ngự cũng cần thêm thời gian để tạo sự gắn kết. Bộ ba Xuân Mạnh, Việt Anh và Adou Minh chưa có nhiều thời gian sát cánh cùng nhau ở đội tuyển. Chất lượng cá nhân tốt nhưng sự phối hợp, bọc lót giữa các vị trí vẫn có thời điểm chưa đồng bộ.

Theo bình luận viên Quang Huy, đây là một trong những nguyên nhân khiến Philippines tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Khi huấn luyện viên Kim Sang-sik không có quá nhiều phương án thay thế ở hàng thủ, cách khả thi nhất là giúp những cầu thủ hiện tại nhanh chóng tìm được tiếng nói chung qua từng trận đấu.

Chia sẻ về trận đấu với Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã phân tích kỹ Thái Lan qua băng hình, đồng thời tận dụng kinh nghiệm từ lần đối đầu hồi tháng 7 để nhận diện điểm mạnh và những vị trí có thể khai thác. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, đặc biệt tuyến tiền vệ giàu khả năng sáng tạo, có thể gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyển Việt Nam có thể hóa giải lối chơi của đối thủ. Ông xác định cuộc đối đầu Thái Lan là cơ hội quan trọng để đội tuyển vươn lên dẫn đầu bảng và khẳng định toàn đội sẽ dồn toàn bộ sức lực hướng tới chiến thắng.

Về chiến thuật, theo huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyển Việt Nam vẫn duy trì cự ly đội hình, chơi chặt chẽ trong hiệp một trước khi tăng tốc ở hiệp hai. Khi đó, đội sẽ tập trung khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan, tận dụng cơ hội để hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm.