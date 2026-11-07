Tuyển Việt Nam: Khi những người trẻ bước ra ánh sáng

Một thế hệ đáng chờ đợi cho tuyển Việt Nam

Có lẽ đã khá lâu, tuyển Việt Nam mới đón nhận một đợt tập trung với số lượng cầu thủ trẻ đông đảo như lần này. Trong 27 cái tên được HLV Kim Sang Sik triệu tập chuẩn bị cho giải đấu diễn ra dịp FIFA Days tháng 11 có tới 13 cầu thủ thuộc lứa U23, chiếm gần một nửa quân số.

Đáng chú ý, 10 cái tên trong số này từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành hạng ba giải U23 châu Á 2026 như Đình Bắc, Văn Khang, Quốc Cường, Nhật Minh, Lý Đức, Trung Kiên…

U23 đang được coi là tương lai của tuyển Việt Nam

Con số ấy phần nào cho thấy bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lớp cầu thủ trẻ đáng kỳ vọng, ít nhất sau những gì họ thể hiện ở sân chơi châu lục.

Tất nhiên, việc nhiều trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son hay Hoàng Hên vắng mặt là một trong những lý do khiến HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại nhân sự. Nhưng sự xuất hiện đông đảo của lứa U23 chắc chắn không đơn thuần chỉ để lấp chỗ trống.

Bởi sau thành công ở giải U23 châu Á, khá nhiều cầu thủ đã bước ra ánh sáng và thể hiện tốt khi được trao cơ hội tại V-League. Thậm chí vào lúc này Đình Bắc, Văn Khang hay Quốc Cường, Trung Kiên đang đóng vai trò rất quan trọng tại CLB.

Nhìn vào lứa cầu thủ này, người hâm mộ có quyền hy vọng về một cuộc chuyển giao thế hệ, tương tự những gì từng diễn ra sau kỳ tích Thường Châu 2018, khi nhiều tuyển thủ U23 trở thành nòng cốt của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo sau đó.

Không chỉ là hy vọng

Dù vậy, thành công ở cấp độ U23 chưa bao giờ là tấm vé bảo đảm một vị trí tại ĐTQG. Khoảng cách vẫn rất lớn, từ tốc độ, sức mạnh và đặc biệt là kinh nghiệm hay khả năng chịu áp lực.

Trong số 13 cầu thủ U23 được triệu tập, có lẽ ngoài Đình Bắc đã chứng minh rõ nhất năng lực rõ nhất ở tuyển Việt Nam, phần còn lại, dù từng có những màn trình diễn ấn tượng, vẫn cần thêm thời gian để khẳng định bản thân.

Nhưng để được như Đình Bắc, các đồng đội ở U23 Việt Nam sẽ phải cố gắng nhiều hơn

Điều đáng nói cơ hội lần này không đến thường xuyên. Khi những đàn anh trở lại, cuộc cạnh tranh chắc chắn khốc liệt hơn. Nếu không tận dụng tốt trong 2 trận đấu sắp tới nhiều cầu thủ trẻ có thể lại phải chờ đợi những đợt tập trung tiếp theo.

Bởi vậy, tất cả phải chứng minh mình xứng đáng bằng năng lực, phong độ và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật, thay vì chỉ dựa vào thành tích từng có ở cấp độ trẻ.

Ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cần kiên nhẫn hơn nếu muốn xây dựng lực lượng đủ chiều sâu cho Asian Cup 2027 hoặc xa hơn. Một vài sai sót hay màn trình diễn chưa tốt không nên trở thành lý do để những thử nghiệm sớm bị gạt sang một bên.

Vì thế, 2 trận đấu sắp tới không chỉ là dịp kiểm tra lực lượng, mà còn là cơ hội để nhìn rõ hơn khả năng kế thừa của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Tám năm trước, một thế hệ U23 đã bước lên và tạo nên giai đoạn thành công đáng nhớ của ĐTQG. Lứa cầu thủ hiện tại chưa cần phải lập tức làm được điều tương tự, nhưng ít nhất đang có cơ hội bắt đầu hành trình ấy.

Bởi tương lai của tuyển Việt Nam không thể chỉ được xây dựng bằng những lời kỳ vọng mà phải bắt đầu từ cơ hội, sự cạnh tranh và những gì các cầu thủ trẻ thể hiện trên sân.