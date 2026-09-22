Tuyển Việt Nam: Hoàng Đức tập riêng, chạy đua cho FIFA ASEAN Cup

Chiều 22/9, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất tại Hà Nội trước khi lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Buổi tập gây chú ý với sự xuất hiện của tân binh Việt kiều Adou Minh.

Williams Minh Hoàng cũng là cái tên được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Anh sinh năm 2007, hiện thi đấu cho CA TP.HCM. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh sở hữu chiều cao 1m90 và tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V-League.

Trong buổi tập đầu tiên, Hoàng Đức phải tập riêng với bác sĩ. Tiền vệ CLB Ninh Bình đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương, cùng tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam về cơ bản vẫn giữ bộ khung lực lượng ở ASEAN Cup 2026.

Ngô Đăng Khoa có thể sẽ là cái tên thay thế Quang Hải ở vị trí tiền vệ.

Tuyển Việt Nam có chưa tới 1 tuần chuẩn bị cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26/9, sau đó lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Những cầu thủ nhập tịch, Việt kiều được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam vô địch giải đấu do FIFA tổ chức sắp tới.

Ảnh: Kim Chi