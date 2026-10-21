Tuyển Việt Nam: Hoàng Đức chờ đối tác mới ở Asian Cup

Sau 4 vòng đấu tại V-League, tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Vinh của SLNA khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện phong độ cực ấn tượng. Anh ghi 3 thắng, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ tạm đứng ở vị trí thứ 3 BXH. Số bàn thắng của cầu thủ 21 tuổi chỉ kém hai ngoại binh Milan Makaric (Hải Phòng, 6 bàn) và Lucao (Ninh Bình, 5 bàn) trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới.

Quang Vinh gây được chú ý trong trận SLNA thắng Hà Nội FC 4-1 tại Hàng Đẫy ở vòng 2 V-League. Anh vào sân từ ghế dự bị và ghi liền 2 bàn ở cuối trận. Bàn thắng còn lại của tiền vệ sinh năm 2005 ở trận SLNA hòa Hà Tĩnh 2-2 tại vòng 4. Anh là người mở tỷ số trận đấu.

Quang Vinh (thứ 2 từ phải sang) thi đấu ấn tượng ở SLNA. Ảnh: SLNA

Với một cầu thủ trẻ, khả năng duy trì hiệu suất trong cả mùa giải là điều không dễ, tuy nhiên màn trình diễn của Quang Vinh không chỉ giúp SLNA có được vị trí cao trên BXH sau thành tích 4 trận bất bại, mà cá nhân tiền vệ xứ Nghệ cũng có cơ hội lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik.

Điều mà chiến lược gia người Hàn Quốc có thể dành sự quan tâm đặc biệt tới Quang Vinh là khả năng ghi bàn. Quang Vinh không phải tiền đạo nhưng đóng góp 3 bàn thắng sau 4 trận cho SLNA (thi đấu 124 phút), cho thấy cầu thủ này tận dụng rất tốt các cơ hội.

Chưa hết, Quang Vinh cũng làm tốt vai trò thu hồi bóng, tranh chấp và kiểm soát tuyến giữa hiệu quả. Với một cầu thủ 21 tuổi, màn thể hiện của tiền vệ SLNA thực sự là không thể đòi hỏi gì hơn.

Sau vòng 7 V-League, tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, hướng tới VCK Asian Cup 2027. Nếu tiếp tục tỏa sáng trong màu áo SLNA, việc Quang Vinh được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển không phải là điều bất ngờ.

Khi đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có thêm một phương án cho vị trí tiền vệ trung tâm, nơi mà Hoàng Đức đang cần có một đối tác chơi ăn ý, chia sẻ nhiệm vụ điều tiết trận đấu, chuyền bóng và dứt điểm mang về bàn thắng cho tuyển Việt Nam.