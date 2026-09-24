Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik và bài học từ thời ông Park Hang Seo

Từ bài học của HLV Park Hang Seo

Năm 2022, HLV Park Hang Seo rời tuyển Việt Nam sau AFF Cup với ngôi Á quân, ngay sau thất bại trước Thái Lan ở trận chung kết với tổng tỉ số 3-2.

Sòng phẳng mà nói, đây là kết quả khó làm chiến lược gia người Hàn Quốc hài lòng. Bởi thời điểm đó, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo vẫn sở hữu nhiều cầu thủ từng làm nên những năm tháng thành công cùng ông như Văn Lâm, Ngọc Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng…

Chu kỳ thành công của HLV Park Hang Seo khép lại không thật sự mỹ mãn

Vấn đề ở chỗ, không phải cho tới khi nhận thất bại ở chung kết AFF Cup 2022, giới chuyên môn mới đặt ra câu hỏi về tính kế thừa, đòn bẩy về động lực ở tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc thường xuyên sử dụng bộ khung là những cầu thủ từng cùng ông đăng quang AFF Cup 2018, thậm chí đến trận chung kết 2022 vẫn có tới 9 cái tên từng nâng cao chức vô địch lần đầu tiên dưới thời ông Park Hang Seo.

Nói như thế không có nghĩa những Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Quang Hải… không đủ tốt. Vấn đề đơn giản là lứa cầu thủ này đã quá tải sau khi tham dự hàng loạt giải đấu kéo dài với mật độ cực dày trong giai đoạn 2020-2022.

Ông Kim Sang Sik rút ra được điều gì?

Bắt đầu với danh sách dự FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik gọi 18/23 cầu thủ vừa đá ASEAN Cup 2026 tiếp tục phục vụ cho tuyển Việt Nam. Chỉ có Adou Minh và Williams Minh Hoàng là những gương mặt hoàn toàn mới.

Những cái tên khác như Văn Việt, Ngọc Bảo và Quang Vinh chỉ trở lại. Ngô Đăng Khoa được gọi bổ sung sau khi Thành Chung chấn thương, nhưng tiền vệ này cũng từng được triệu tập chuẩn bị cho ASEAN Cup trước khi rút lui vì chấn thương.

HLV Kim Sang Sik chắc chắn phải rút ra những bài học để duy trì thành công lâu dài. Ảnh: Anh Hiếu

Có lý do để HLV Kim Sang Sik giữ những con người cũ nhưng vẫn còn rất tốt cho giải đấu sắp lăn bóng tại Indonesia. Thời gian chuẩn bị quá ngắn, gấp gáp nên cần những cầu thủ quen thuộc để có thể sử dụng ngay chẳng hạn.

Không có vấn đề gì với danh sách của chiến lược gia người Hàn Quốc, nhưng bắt buộc lại phải đặt ra câu hỏi đối với thuyền trưởng tuyển Việt Nam: ông sử dụng lực lượng ra sao cho một giải đấu tương đối cập rập?

Đặt câu hỏi ấy xuất phát từ nguyên nhân quan trọng: Phần lớn các cầu thủ có mặt trong đội hình vừa tới Indonesia đã trải qua một quãng thời gian rất dài tập trung và thi đấu liên tục từ ASEAN Cup tới nay.

Chính vì thế, HLV Kim Sang Sik buộc phải tính toán rất kỹ đối với tuyển Việt Nam khi ba trận đấu ở vòng bảng cách nhau đúng 3 ngày. Nhưng xoay tua thế nào, dùng ai và ở thời điểm nào lại là chuyện khác, nhất là khi chất lượng đội hình phải được giữ ở mức đủ tốt để cạnh tranh.

Đây chính là điều tuyển Việt Nam từng gặp ở cuối thời HLV Park Hang Seo. Bộ khung của ông Park Hang Seo dùng vẫn tốt, nhưng càng về sau càng khó đòi hỏi họ duy trì phong độ và thể lực một cách trơn tru, mượt mà nhất. Khi không có đủ những phương án luôn sẵn sàng, HLV rất khó xoay xở.

Hy vọng sau bài học từ thời người tiền nhiệm, ông Kim Sang Sik biết cách chia sức cho tuyển Việt Nam ngay từ FIFA ASEAN Cup 2026 cho tới cả chặng đường sau này.