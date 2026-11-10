Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik 'soi' kỹ hai tân binh

Tuyển Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" vào chiều 10/11, chuẩn bị cho trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026.

Các cầu thủ bước vào buổi tập với sự hứng khởi.

Thành Chung lần đầu đeo băng thủ quân tuyển Việt Nam. Anh khẳng định mình cùng các đồng đội chiến đấu hết sức giành chiến thắng trong trận mở màn.

Ở đợt tập trung lần này, Đình Bắc là một trong những tiền đạo được HLV Kim Sang Sik rất kỳ vọng. Thuyền trưởng tuyển Việt Nam khen chân sút CAHN "có ý chí chiến đấu mãnh liệt".

Trong khi đó, màn thể hiện của 2 tân binh là Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải cũng rất được chờ đợi.

HLV Kim Sang Sik dành sự quan tâm đặc biệt với 2 nhân tố mới này.

"Cả hai có phong độ tốt ở CLB. BHL cố gắng tạo ra những tổ hợp tốt nhất để cầu thủ gắn kết và đạt kết quả tốt", thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết.

Lương Chí Khải chơi ở vị trí trung vệ, có lợi thế về thể hình, trong khi Olaha mạnh về tốc độ, thể lực, khả năng săn bàn nhạy bén.

Tuyển Việt Nam đấu Đài Loan vào lúc 19h ngày 11/11 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Ảnh: VFF