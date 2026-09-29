Tuyển Việt Nam hết hy vọng vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Trước lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn nguyên quyền tự quyết sau chiến thắng 1-0 trước Philippines. Tuy nhiên, trận thua Thái Lan đã khiến cục diện bảng B thay đổi hoàn toàn.

Thái Lan có 6 điểm sau hai trận, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm. Quan trọng hơn, “Voi chiến” đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0, nên ngay cả trong trường hợp hai đội kết thúc vòng bảng bằng cùng số điểm, tuyển Việt Nam cũng không thể vượt qua đối thủ ở tiêu chí đối đầu trực tiếp. Đây chính là lý do khiến cánh cửa tranh chức vô địch đóng lại với đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Trong khi đó, Philippines và Pakistan mới có 1 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội này với Thái Lan khiến cuộc đua ngôi đầu không còn là câu chuyện của tuyển Việt Nam. Với 6 điểm tuyệt đối, Thái Lan đã chắc chắn đứng đầu bảng B và giành quyền vào chung kết.

Tuyển Việt Nam còn một trận đấu phía trước, nhưng trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa hoàn tất vòng bảng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn khả năng thay đổi vị trí dẫn đầu, đồng nghĩa hành trình bảo vệ vị thế của nhà vô địch Đông Nam Á tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã kết thúc sớm hơn kỳ vọng.

Thất bại trước Thái Lan càng đáng tiếc khi Việt Nam bước vào trận đấu với chuỗi 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik. Sarach Yooyen và Chaiyaphon lần lượt ghi bàn giúp “Voi chiến” giành chiến thắng 2-0, đồng thời chấm dứt mạch trận ấn tượng của đội tuyển Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Việt Nam từng đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng bàn thắng của Tài Lộc bị VAR từ chối vì việt vị. Đình Bắc, Hoàng Đức cũng có những tình huống có thể tạo ra bàn thắng, nhưng không thể chuyển hóa thành công.

Ngược lại, Thái Lan chơi thực dụng và hiệu quả hơn. Họ tận dụng những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Việt Nam để ghi hai bàn, trong khi Chanathip Songkrasin cùng các đồng đội kiểm soát tốt những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Tuyển Việt Nam hết hy vọng tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu cuối vòng bảng sẽ là cơ hội để Kim Sang Sik và các học trò khép lại giải đấu trong tư thế tốt nhất, nhưng tấm vé vào chung kết giờ đã thuộc về Thái Lan.