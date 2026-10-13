Tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng 11

Đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận dịp FIFA Days tháng 11. Ảnh: VFF

Giải đấu có ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch, Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11. Ngày 13/11, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan, trước khi Việt Nam gặp đại diện Trung Á ở lượt cuối ngày 15/11.

Cuộc so tài với Kyrgyzstan được xem là bài kiểm tra đáng chú ý cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội bóng Trung Á đã giành quyền dự Asian Cup 2027 và có lối chơi giàu thể lực. Đợt tập trung tháng 11 cũng là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ sau bảy vòng đầu V.League 2026/27. Đội tuyển dự kiến hội quân ngày 9/11.

Nhân sự là bài toán đáng quan tâm. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên đang điều trị chấn thương; khả năng góp mặt của các cầu thủ này còn phụ thuộc tiến độ hồi phục. Xuân Son dự kiến cần khoảng tám tuần, Tài Lộc khoảng ba tuần, còn Hoàng Hên phải nghỉ ít nhất một tháng. Đỗ Phi Long và Olaha Mạnh Đức chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển trong năm 2026.

Đợt tập trung diễn ra sau khi Việt Nam đứng thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, không thể bảo vệ ngôi vô địch và thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng ba. HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm về kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng, đồng thời cho biết ban huấn luyện sẽ tìm kiếm cầu thủ chất lượng, tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ và tăng sự kết hợp giữa các thế hệ. Những vòng đầu V.League sẽ là cơ sở để đánh giá phong độ và lựa chọn lực lượng.

Tại Asian Cup 2027, diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 ở Saudi Arabia, Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trong đó, Hàn Quốc và UAE được đánh giá là những đối thủ có trình độ cao. Hai trận giao hữu tại Thiên Trường sẽ giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở hoàn thiện đội hình trước giải đấu.