Tuyển Việt Nam được cộng bao nhiêu điểm FIFA sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa?

Theo dữ liệu cập nhật từ FIFA, thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng thêm 2,35 điểm sau trận thắng tối 11.11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Qua đó, tổng điểm tích lũy của đội tuyển Việt Nam tăng từ 1.231,29 lên 1.233,64 điểm.

Đội tuyển Việt Nam được cộng 2,35 điểm sau chiến thắng trên sân Thiên Trường. Ảnh: ACMN

Tuy nhiên, số điểm này chưa đủ giúp đội tuyển cải thiện thứ hạng. Việt Nam vẫn đứng thứ 99 thế giới, trong khi Đài Bắc Trung Hoa xếp thứ 176. Khoảng cách 77 bậc giữa hai đội là nguyên nhân khiến chiến thắng của đội chủ nhà chỉ mang lại mức điểm cộng tương đối khiêm tốn.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội trước đối thủ. Tân binh Olaha Mạnh Đức mở tỷ số ở phút 21 sau tình huống phối hợp với Hồng Phúc.

Đến phút 58, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đột phá kỹ thuật và dứt điểm hiểm hóc.

Thực tế, 2,35 điểm vừa được bổ sung có ý nghĩa nhất định sau khi đội tuyển Việt Nam từng chịu tổn thất đáng kể về điểm số thời gian qua.

"Những chiến binh sao vàng" đang nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: VFF

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội bóng của HLV Kim Sang-sik từng được cộng 3,67 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines và thêm 1,80 điểm khi đánh bại Pakistan 4-2. Tuy nhiên, hai thất bại trước Thái Lan (0-2) và Malaysia (0-1) lần lượt khiến Việt Nam bị trừ 4,87 và 6,33 điểm.

Vì vậy, những chiến thắng trong đợt FIFA Days tháng 11 sẽ đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển duy trì vị trí trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu thế giới.

Cơ hội cải thiện thứ hạng của tuyển Việt Nam vẫn còn khi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục gặp Kyrgyzstan vào ngày 17.11 tại Casper Cup 2026.

Đây được đánh giá là thử thách khó khăn hơn so với Đài Bắc Trung Hoa, bởi Kyrgyzstan có thứ hạng FIFA cao hơn. Theo tính toán trước trận, nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam có thể được cộng khoảng 4,68 điểm.