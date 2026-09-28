Tuyển Việt Nam dùng 'vũ khí' cầu thủ Việt kiều đấu Thái Lan

Chiều 28/9, tuyển Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây là trận đấu rất quan trọng, quyết định tới tấm vé vào chung kết với cả hai đội.

Tuyển Việt Nam vì thế có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là vấn đề nhân sự, lối chơi. HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ Việt kiều gồm: Patrik Lê Giang, Adou Minh, Cao Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng.

Bên cạnh đó là những cầu thủ nhập tịch như Hoàng Hên, Tài Lộc.

Hai Long khẳng định tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng cao nhất với Thái Lan, nhưng cũng rất tự tin giành chiến thắng.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi tiết lộ cách chơi của tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các học trò chơi chắc chắn trong hiệp 1, sau đó bung sức tấn công trong hiệp 2.

Sau khi Xuân Son dính chấn thương nặng, tân binh Việt kiều 19 tuổi Williams Minh Hoàng rất được kỳ vọng ở hàng công tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng chơi một trận đấu hết sức với Thái Lan.

Hoàng Hên có vai trò rất quan trọng, gần như chắc chắn sẽ đá chính.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9.

Ảnh: V.A

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