Tuyển Việt Nam đua thứ hạng với Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Tuyển Việt Nam có cơ hội áp sát Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA . (Nguồn: Vietnamnet)

Sau khi không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận tranh hạng ba. Bên cạnh mục tiêu giành huy chương, trận đấu còn có ý nghĩa đối với vị trí của thầy trò HLV Kim Sang Sik trên bảng xếp hạng FIFA.

Hiện tuyển Việt Nam đứng hạng 99 thế giới, trong khi Thái Lan xếp khoảng hạng 93. Khoảng cách giữa hai đội vì thế có thể thay đổi đáng kể tùy kết quả những trận đấu cuối của giải.

Nếu đánh bại Malaysia, tuyển Việt Nam dự kiến được cộng khoảng 2-3 điểm FIFA, qua đó củng cố vị trí trong top 100 thế giới và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan. Ngược lại, nếu thất bại trước đối thủ có thứ hạng thấp hơn, đội tuyển có thể bị trừ khoảng 4-5 điểm và đứng trước nguy cơ rời top 100.

Với Malaysia, chiến thắng trước Việt Nam có thể giúp đội bóng này được cộng khoảng 4–5 điểm FIFA. Trong trường hợp thất bại, Malaysia dự kiến mất khoảng 2 điểm.

Đội tuyển Thái Lan nguy cơ tụt dần khỏi top 100 nếu thua tiếp Indonesia. (Nguồn: FAT)

Ở trận chung kết, Thái Lan gặp Indonesia sau khi đã để thua Philippines 1-2 và bị trừ 6,57 điểm FIFA. Nếu tiếp tục thất bại, đội bóng xứ Chùa vàng có thể mất thêm khoảng 5,5–6,5 điểm. Khi đó, khoảng cách giữa Thái Lan và Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới sẽ tiếp tục được rút ngắn nếu tuyển Việt Nam giành kết quả thuận lợi trước Malaysia.

Như vậy, hai trận đấu cuối FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ quyết định thứ hạng chung cuộc của giải mà còn có thể tác động đáng kể tới vị trí của các đội tuyển Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.