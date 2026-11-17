Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa của Việt Nam và Mozambique thua, chúng ta tăng một bậc trên BXH FIFA.

Đội tuyển Việt Nam vừa tăng một bậc lên vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA. Sự thăng tiến này diễn ra ngay trước thềm trận đấu quyết định chức vô địch giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 gặp Kyrgyzstan vào 19h00 tối nay (17/11) trên sân Thiên Trường.

Cụ thể, chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở ngày ra quân hôm 11/11 mang về cho tuyển Việt Nam 2,35 điểm. Kết quả này nâng tổng điểm tích lũy của toàn đội từ 1.231,29 lên mức 1.233,64 điểm. Dù mức cộng không quá lớn do chênh lệch thứ hạng, số điểm vẫn đóng vai trò nền tảng để đội tuyển cải thiện vị thế trong dịp FIFA Days tháng 11.

Bước ngoặt đưa Việt Nam từ hạng 99 lên hạng 98 đến từ cú sảy chân bất ngờ của đối thủ xếp ngay phía trên. Đội tuyển Mozambique để thua Ethiopia với tỷ số tối thiểu 0-1 tại vòng loại Cúp châu Phi, qua đó bị trừ nặng điểm số và tụt xuống vị trí 99. Nhờ vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik chiếm lấy vị trí thứ 98 mà chưa cần bước vào lượt trận thứ hai.

Trận đối đầu với Kyrgyzstan (hạng 103) vào tối 17/11 sẽ định đoạt trực tiếp thứ hạng cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển được cộng thêm khoảng 4,68 điểm, nâng tổng điểm lên 1.238,32 để bảo vệ vững chắc vị trí hiện tại. Thậm chí, Việt Nam sẽ vươn lên hạng 97 thế giới nếu Guatemala tiếp tục nhận thất bại trước Canada ở lượt về CONCACAF Nations League.

FIFA điều chỉnh BXH mới nhất.

Ngược lại, một kết quả bất lợi trước đại diện Trung Á sẽ khiến tuyển Việt Nam bị trừ điểm và đối mặt nguy cơ mất vị trí 98. Đối thủ bám đuổi gần nhất là Tajikistan hoàn toàn có thể vượt lên nếu họ đánh bại chủ nhà Thái Lan tại trận chung kết King's Cup diễn ra cùng ngày. Vì vậy, một kết quả từ hòa đến thắng trước Kyrgyzstan là nhiệm vụ bắt buộc để đội tuyển giữ quyền tự quyết.

Dù kịch bản tối nay diễn ra theo chiều hướng nào, tuyển Việt Nam vẫn nắm chắc vị trí kết thúc năm 2026 trong nhóm 100 đội mạnh nhất thế giới. Nhóm bám đuổi phía sau như El Salvador hay Luxembourg đều không đủ điều kiện tích lũy điểm số do nghỉ thi đấu hoặc liên tiếp thất bại tại châu Âu. Bản thân Mozambique cũng không thể san lấp khoảng cách điểm đã mất ngay cả khi thắng lại Ethiopia ở trận lượt về.

Nhìn rộng ra bức tranh bóng đá Đông Nam Á, đợt tập trung tháng 11 chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý trên bảng tổng sắp. Thái Lan củng cố ngôi vị số 1 khu vực khi tăng lên hạng 91 thế giới và đứng trước cơ hội chạm mốc hạng 90 nếu vô địch King's Cup. Trong khi đó, Indonesia giữ nguyên vị trí 116 do không thi đấu, còn Malaysia tụt 2 bậc xuống hạng 135 sau trận thua 0-2 trước Trung Quốc.

Theo lịch trình, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ công bố bảng xếp hạng chính thức vào ngày mai (18/11) sau khi toàn bộ loạt trận quốc tế khép lại. Một chiến thắng trước Kyrgyzstan tối nay không chỉ giúp tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân nhà Thiên Trường, mà còn khẳng định sự tiến bộ của dàn cầu thủ mới được thầy Kim tạo cơ hội thi đấu ở FIFA Days tháng 11.