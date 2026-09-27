Tuyển Việt Nam đội mưa luyện 'tuyệt chiêu' tái đấu Thái Lan

Một ngày sau trận thắng Philippines 1-0, tuyển Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan (19h30 ngày 29/9) tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù trời mưa to những các cầu thủ vẫn rất tích cực tập luyện.

Hoàng Đức không thi đấu ở trận ra quân, và nhiều khả năng anh sẽ trở lại khi tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan.

Ở buổi tập chiều 27/9, nhóm cầu thủ ít thi đấu và dự bị tập luyện bình thường, trong khi các cầu thủ đá chính được nghỉ ngơi.

Tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn khi Xuân Son dính chấn thương phải sớm chia tay với giải đấu.

Dù vậy HLV Kim Sang Sik vẫn có nhiều quân bài trong tay.

Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu của tuyển Việt Nam là chức vô địch.

Tuyển Việt Nam luyện kỹ các bài phối hợp nhóm, chuyển đổi trạng thái, dứt điểm cầu môn... chuẩn bị nhiều phương án cho trận gặp Thái Lan, lúc 19h30 ngày 29/9.

Ảnh: V.A

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