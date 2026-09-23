Tuyển Việt Nam đổ bộ tới Indonesia, hứa vô địch FIFA ASEAN Cup

Tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), thầy trò HLV Kim Sang Sik được BTC chủ nhà đón tiếp chu đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng.

Phó Chủ tịch VFF, Trưởng đoàn Trần Anh Tú bắt tay các cầu thủ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tuyển Việt Nam tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Bandung, nơi diễn ra hai trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng bảng.

Quãng đường từ Jakarta đến Bandung dự kiến mất khoảng 3 giờ 30 phút.

Các cầu thủ có tinh thần rất thoải mái.

“Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức nên chúng tôi rất hào hứng. Giải đấu được tổ chức bởi FIFA, nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia”, Cao Quang Vinh chia sẻ.

Quang Vinh cũng khẳng định mục tiêu của tuyển Việt Nam là hướng tới chiến thắng trong từng trận đấu và cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026: “Kỳ vọng của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong các trận đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng, vì thế sẽ làm mọi thứ để giành chức vô địch”.

Đánh giá về bảng đấu với sự góp mặt của Thái Lan, Philippines và Pakistan, Quang Vinh cho rằng đây là thử thách không dễ dàng: “Đó là một bảng đấu khó khăn. Họ có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi cống hiến hết sức mình để cạnh tranh vị trí nhất bảng”.

Tuyển Việt Nam có 2 buổi tập tại Indonesia trước trận ra quân.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan vào ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik trở lại Jakarta thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Sau gần nửa ngày di chuyển, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đặt chân đến nơi trú quân tại Bandung, Indonesia. Ngày mai (24/9), tuyển Việt Nam bước vào tập luyện, chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF