Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Vì đâu nguy cơ 'lành ít dữ nhiều'

Malaysia khác

So với danh sách từng gặp tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu gần nhất tại ASEAN Cup 2026, Malaysia đã thay đổi rất nhiều, với 18 cầu thủ mới chất lượng, kinh nghiệm vượt trội.

Cụ thể, ngoài nhóm cầu thủ nhập tịch, Malaysia còn có sự phục vụ của những cái tên tốt nhất và được đánh giá rất cao trong khu vực như Arif Aiman, Faris Danish, Hong Wan, Fergus Tierney hay Romel Morales.

Malaysia ở FIFA ASEAN Cup là một phiên bản hoàn toàn khác

Chính những thay đổi lớn về lực lượng theo chiều hướng tốt hơn đã giúp đội bóng của HLV Tan Chang Hoe lột xác hoàn toàn ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Việc phải xuống chơi ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup của Malaysia có phần hơi… xui xẻo. Bởi thực tế họ đã chơi rất hay trong cả 3 trận đấu tại vòng bảng, nhưng rốt cuộc thua Indonesia vì hiệu số bàn thắng bại.

Nói ngắn gọn, Malaysia hiện tại khỏe hơn, nhiều phương án tấn công hơn và có những cầu thủ mà tuyển Việt Nam chưa từng đối đầu trong màu áo đội tuyển.

Đáng lo ở tuyển Việt Nam

Nếu Malaysia thay đổi để mạnh hơn thì tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik lại bước vào trận đấu với một bài toán hoàn toàn khác: cạn người và quá tải.

Chấn thương đã trở thành vấn đề xuyên suốt FIFA ASEAN Cup khi Xuân Son phải chia tay giải sau khi rách cơ đùi sau, còn Phạm Gia Hưng cũng không thể tiếp tục vì việc gia đình. Đến trận gặp Pakistan, Bùi Hoàng Việt Anh và Hoàng Hên tiếp tục lần lượt rời sân vì những vấn đề khác nhau.

Tuyển VIệt Nam đối diện với kịch bản khó lường khi đụng độ Malaysia tại trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026

Đáng nói hơn, đây không phải những mất mát đơn lẻ. Tuyển Việt Nam bước vào giải đấu tại Indonesia với nhiều cầu thủ vắng mặt vì chấn thương như Văn Vĩ, Quang Hải, Thành Chung; Hoàng Đức cũng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Vì lẽ đó, vấn đề không chỉ nằm ở việc mất một vài vị trí. HLV Kim Sang Sik mất dần những phương án để xoay tua, trong khi các cầu thủ còn lại phải thi đấu liên tục với thời gian hồi phục rất ngắn.

Trận thắng Pakistan 4-2 càng bộc lộ vấn đề của đội bóng do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt. Tỷ số có thể giúp Việt Nam giành quyền tranh hạng ba, nhưng không phải một màn trình diễn đủ thuyết phục về mặt chuyên môn. Quan trọng hơn, sau trận đấu ấy, Việt Nam có nguy cơ chỉ còn khoảng 19 cầu thủ đủ khả năng chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia.

Đây chính là điểm khiến trận đấu trở nên khó lường. Malaysia có thể chưa phải phiên bản hoàn hảo, nhưng đang có những con người mới, giàu thể lực và khát khao thể hiện. Trong khi tuyển Việt Nam không có nhiều điều mới mẻ.

Một tháng trước, đội bóng của ông Kim Sang Sik từng thắng Malaysia 2-0 ngay tại Kuala Lumpur, sau đó thắng tiếp 2-0 ở Mỹ Đình và điền tên vào chung kết ASEAN Cup 2026. Nhưng đó là một tuyển Việt Nam khác, với đội hình khỏe mạnh và lực lượng đầy đủ, giàu khát vọng, kinh nghiệm hơn.

Vì thế, những chiến thắng trong các lần gặp nhau gần nhất vào lúc này chỉ còn ý nghĩa tham khảo hay tinh thần, phần còn lại xét về chuyên môn thuần tuý thực sự đáng lo cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

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