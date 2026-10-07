Tuyển Việt Nam đấu Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan ở sân Thiên Trường

Sau giải FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tháng 11, có 2 trận giao hữu chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam đọ sức với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), từ ngày 11-15/11. Ở lần gần nhất đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thi đấu ở Thiên Trường là trận thắng Malaysia 3-1, tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam chốt ngày hội quân trở lại. Ảnh: VFF

Hai trận đấu sắp tới vào tháng 11 được xem là cơ hội để HLV Kim Sang Sik đánh giá lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước thềm giải đấu châu lục.

Từ nay tới khi tuyển Việt Nam tập trung, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đi theo dõi các trận đấu tại V-League để tuyển quân. V-League 2026/27 diễn ra trong hơn 1 tháng với 6-7 vòng đấu, đủ để chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá phong độ các cầu thủ, tìm kiếm những nhân tố mới.

"Tôi phải tìm kiếm thêm cầu thủ, phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành, khi đó chúng tôi xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ. Việc tạo ra sự cạnh tranh giúp tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Ở đợt tập trung sắp tới, tuyển Việt Nam có thể đón sự trở lại của nhiều trụ cột như Xuân Son, Thành Chung, Văn Vĩ, Quang Hải... Tuy nhiên, điều quan trọng là HLV Kim Sang Sik sẽ tạo ra những nét mới nào về lối chơi, tinh thần chiến đấu, giúp đội tuyên có một diện mạo khác so với FIFA ASEAN Cup 2026.