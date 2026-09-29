Tuyển Việt Nam đảo ngược tình thế trước Thái Lan

Theo thống kê trước màn so tài tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong 5 trận gần nhất gặp tuyển Việt Nam, Thái Lan chỉ giành được đúng một chiến thắng. Đó là trận giao hữu diễn ra năm 2024, khi “Voi chiến” đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-1. Bốn lần đối đầu còn lại mang đến những kết quả kém tích cực cho tuyển Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng có một trận hòa và nhận tới ba thất bại trước Việt Nam.

Cụ thể, tại AFF Cup 2026, Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 trên sân khách và hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về. Ở ASEAN Cup 2024, tuyển Thái Lan để Việt Nam đánh bại với tỷ số 3-2 trên sân khách. Ở trận lượt đi, Việt Nam giành chiến thắng 2-1.

Thái Lan thua Việt Nam 3 trận trong 4 lần gặp nhau gần nhất.

Như vậy, xét trong 5 lần đối đầu gần nhất, tuyển Việt Nam có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ một lần thất bại trước Thái Lan. Đây là thống kê khiến cuộc chạm trán tại FIFA ASEAN Cup 2026 càng được chờ đợi, khi tuyển Việt Nam đã đảo ngược tình thế về kết quả lẫn tâm lý thi đấu trước Thái Lan.

Đáng chú ý, trận đấu lần này diễn ra trong bối cảnh hai đội đều có mục tiêu rõ ràng tại bảng B. Việt Nam và Thái Lan được xem là những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng đấu.

Tuyển Thái Lan bước vào trận đấu với quyết tâm thay đổi thành tích đối đầu. Truyền thông Thái Lan đặt câu hỏi liệu “Voi chiến” có thể tìm lại niềm vui chiến thắng trước Việt Nam và khôi phục niềm tin sau những kết quả không thuận lợi trong thời gian qua.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin từ những kết quả đối đầu gần đây. HLV Kim Sang Sik cùng các học trò chắc chắn hiểu rằng Thái Lan sẽ nhập cuộc với quyết tâm rất cao và đây không phải trận đấu dễ dàng.

Việt Nam đang nắm lợi thế lớn về tinh thần trước tuyển Thái Lan. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, Việt Nam và Thái Lan chạm trán lúc 19h30 tối nay tại sân Si Jalak Harupat, Indonesia. Đây là lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau trận đấu với Việt Nam, Thái Lan sẽ tiếp tục gặp Philippines vào ngày 2/10. Vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức theo thể thức vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi đội xếp thứ hai thi đấu trận tranh hạng ba vào ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Với chuỗi đối đầu gần đây nghiêng về tuyển Việt Nam, cuộc so tài tại Si Jalak Harupat được chờ đợi sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý cho tham vọng của tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.