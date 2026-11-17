Dù sớm vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm của Nguyễn Đình Bắc, thầy trò HLV Kim Sang Sik lại để Kyrgyzstan ghi liền hai bàn trong những phút cuối, qua đó nhận thất bại 1-2 ngay trên sân Thiên Trường.

Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt với HLV Kim Sang Sik khi hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Casper Cup chính là giải cuối cùng ở hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam đã không thể khép lại Casper Cup 2026 bằng chức vô địch như kỳ vọng. Ảnh: ASEAN United FC

Trước trận đấu, Việt Nam có cùng 3 điểm với Kyrgyzstan nhưng kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải thắng mới có thể giành chức vô địch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, trao cơ hội cho những gương mặt mới như Lương Chí Khải, Đức Anh, Nhật Nam, Thanh Nhàn và Văn Tùng.

Sự điều chỉnh ấy mang đến một khởi đầu đầy hứa hẹn. Phút 19, nhận đường chuyền của Nhật Nam bên cánh trái, Nguyễn Đình Bắc tăng tốc vào trung lộ, vượt qua sự truy cản của đối phương rồi bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách 25 m. Bóng đi căng, hướng về góc cao khung thành khiến thủ môn Erzhan Tokotayev dù bay người hết cỡ vẫn không thể chạm tay. Một pha lập công đẳng cấp, tiếp tục cho thấy khả năng tạo đột biến của tiền đạo 22 tuổi.

Sau bàn mở tỷ số, tuyển Việt Nam phải đối mặt với sức ép lớn. Kyrgyzstan cho thấy nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và kỹ thuật đáng chú ý. Đội khách liên tục đẩy cao đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Thủ môn Trung Kiên cùng hàng phòng ngự Việt Nam đã phải làm việc vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh.

Tưởng như bàn thắng của Đình Bắc sẽ giúp tuyển Việt Nam tiến gần đến chức vô địch, nhưng những phút cuối trận lại trở thành cơn ác mộng với đội chủ nhà. Phút 86, từ quả phạt góc của Kyrgyzstan, Erbol Atabaev treo bóng về cột hai để đội trưởng Valerii Kichin bật cao đánh đầu vào lưới. Đáng chú ý, trung vệ đội khách có khoảng trống đáng kể trong tình huống này và không gặp nhiều sự truy cản.

Chưa kịp ổn định lại đội hình sau bàn thua, tuyển Việt Nam tiếp tục nhận gáo nước lạnh. Phút 88, sau khi đội chủ nhà để mất bóng, Atabaev quan sát thấy thủ môn Trung Kiên dâng cao rồi tung cú sút từ khoảng cách khoảng 60 m. Bóng bay qua đầu người gác đền Việt Nam, đi thẳng vào lưới.

Chỉ trong vòng hai phút, tuyển Việt Nam từ thế dẫn bàn đã rơi vào cảnh bị đối thủ dẫn ngược 1-2. Những nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại không đủ để thầy trò HLV Kim Sang Sik tìm được bàn gỡ. Thất bại này đồng nghĩa với việc đội tuyển đánh rơi chức vô địch Casper Cup 2026 ngay trên sân nhà, trong khi Kyrgyzstan đăng quang với hai chiến thắng sau hai trận.