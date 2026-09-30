Tuyển Việt Nam có mặt tại Jakarta, đấu Pakistan tranh vé đi tiếp

Sau khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe bus từ Bandung, tuyển Việt Nam có mặt tại Jakarta trong chiều 30/9, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, gặp Pakistan.

Trước trận đấu này, lực lượng tuyển Việt Nam có thay đổi khi tiền đạo Gia Hưng phải chia tay đội để về nước vì có việc gia đình. Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trong một tình huống bay người cản phá ở trận đấu với Thái Lan.

Tuyển Việt Nam có mặt tại Jakarta. Ảnh: VFF

Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương này không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Lê Giang Patrik ở trận đấu tới. Dù vậy, việc có sử dụng Patrik hay không đang được HLV Kim Sang Sik cân nhắc.

Sau trận thua Thái Lan 0-2, tuyển Việt Nam hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Dù vậy, Đình Bắc và các đồng đội vẫn còn mục tiêu tranh tấm vé đi tiếp để thi đấu ở trận hạng Ba.

"Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu rằng không một đội bóng nào có thể bất bại mãi mãi. Tuyển Việt Nam lập tức quay trở lại sân tập để cải thiện và chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu tiếp theo", Đình Bắc cho biết.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam trở lại sân tập vào chiều 1/10 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10. Nếu đi tiếp, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể gặp Indonesia hoặc Malaysia ở trận tranh hạng Ba.

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