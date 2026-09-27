Tuyển Việt Nam có bị bắt bài?

Philippines giữ cự ly chặt và hạn chế khoảng trống ở trung lộ, khiến tuyển Việt Nam khó triển khai những pha tấn công quen thuộc. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam vẫn thắng Philippines và giữ sạch lưới trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu chỉ nhìn tỷ số, không có nhiều lý do để lo lắng. Nhưng 90 phút tối 26/9 cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến, đặc biệt khi những cách tấn công quen thuộc không phát huy hiệu quả.

Philippines không ép sân liên tục, cũng không cần cầm bóng nhiều hơn. Họ giữ cự ly đội hình, khóa các khoảng trống ở trung lộ và buộc Việt Nam phải đưa bóng ra biên nhiều hơn. Khi nhịp tấn công bị kéo chậm, Xuân Son cũng ít có cơ hội nhận bóng trong tư thế thuận lợi trước khung thành.

Xuân Son thường phải lùi xuống làm tường hoặc tranh chấp với các trung vệ Philippines, thay vì liên tục xuất hiện trong vùng cấm. Khi số 9 bị đẩy xa khung thành, những cầu thủ chơi phía sau như Đình Bắc, Hoàng Hên hay Minh Hoàng cũng khó tìm khoảng trống hơn.

Philippines rõ ràng đã chuẩn bị kỹ cho cách vận hành này.

Philippines đã nhìn ra điều gì?

Tuyển Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik thường nguy hiểm khi có khoảng trống để chuyển trạng thái nhanh. Đình Bắc mạnh ở những pha tăng tốc và di chuyển vào khoảng trống, còn Xuân Son là điểm đến quen thuộc trong các pha tấn công trực diện.

Trước Philippines, những không gian ấy xuất hiện ít hơn. Đối thủ không lao lên pressing bằng mọi giá, mà chủ động giữ đội hình đủ thấp để không bị kéo giãn. Khi Việt Nam đưa bóng vào trung lộ, họ nhanh chóng thu hẹp khoảng trống và buộc người nhận bóng phải quay lưng hoặc xử lý trong phạm vi hẹp.

Bàn thắng của Việt Nam đến từ một tình huống phá được cấu trúc ấy. Minh Hoàng thoát xuống bên phải rồi đưa bóng vào trong để Đình Bắc tận dụng cơ hội. Pha bóng cho thấy Việt Nam vẫn có những cá nhân đủ chất lượng để tạo khác biệt, nhưng đội không lặp lại được kiểu tình huống này đủ nhiều.

Xuân Son thường phải lùi sâu và ít có cơ hội nhận bóng trong tư thế thuận lợi trước khung thành Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Trong phần lớn thời gian còn lại, các pha lên bóng khá rời rạc. Việt Nam có thể đưa bóng ra biên, nhưng bước xử lý tiếp theo thường không tạo ra đủ sức ép. Những quả tạt chưa đạt độ chính xác cần thiết, trong khi các pha phối hợp ở nách trung lộ cũng không xuất hiện thường xuyên.

Philippines vì thế không cần thay đổi quá nhiều cách phòng ngự. Họ giữ cấu trúc, chờ Việt Nam đưa bóng ra những khu vực ít nguy hiểm hơn rồi tranh chấp ở đó.

Cách tiếp cận này không hoàn toàn mới, nhưng cho thấy các đối thủ trong khu vực đã hiểu rõ hơn cách Việt Nam muốn chơi. Sau một thời gian dài duy trì bộ khung và những nguyên tắc tấn công tương đối ổn định, việc bị nghiên cứu kỹ là điều khó tránh.

Điều quan trọng nằm ở phản ứng của Việt Nam khi những phương án quen thuộc không còn hiệu quả như trước.

Bị hạn chế chưa có nghĩa bị hóa giải

Nói tuyển Việt Nam đã bị bắt bài hoàn toàn sau một trận là quá sớm. Đội vẫn ghi bàn, vẫn có những thời điểm đẩy được Philippines lùi sâu và vẫn bảo vệ được lợi thế đến hết trận.

Philippines chủ yếu làm được một việc: khiến Việt Nam khó chơi hơn. Họ hạn chế khoảng trống cho Xuân Son, làm chậm nhịp phối hợp ở trung lộ và không để Đình Bắc thường xuyên có cơ hội tăng tốc vào phía sau hàng thủ.

Bàn thắng của Đình Bắc đến từ một trong số ít tình huống tuyển Việt Nam phá được cấu trúc phòng ngự của đối thủ. Ảnh: Minh Chiến.

Vấn đề của Việt Nam nằm ở chỗ khi một phương án bị hạn chế, những cách tiếp cận khác chưa xuất hiện đủ rõ. Đội không có nhiều cú sút xa chất lượng để buộc Philippines phải bước lên, các pha đổi cánh chưa đủ nhanh và những đường bóng sớm vào vùng cấm cũng không được sử dụng thường xuyên.

Khi trung lộ bị khóa, Việt Nam thường đưa bóng ra biên, nhưng chưa tạo được đủ tình huống hai đánh một hoặc những pha xâm nhập từ tuyến hai. Các đợt tấn công vì thế dễ bị chặn lại trước khi bóng đến khu vực nguy hiểm.

Một đội mạnh không cần giấu cách chơi của mình. Quan trọng hơn, họ phải tiếp tục tạo ra cơ hội ngay cả khi đối thủ đã biết trước ý đồ. Nếu một phương án bị khóa, đội cần có cách khác để buộc đối thủ thay đổi.

Tuyển Việt Nam chưa làm đủ tốt phần việc ấy trước Philippines.

Trận gặp Thái Lan sẽ là phép thử rõ hơn. Đối thủ mạnh hơn, có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ cách Việt Nam vận hành. Nếu những vấn đề xuất hiện trước Philippines tiếp tục lặp lại, câu chuyện “bị bắt bài” sẽ không còn chỉ là một cách đặt vấn đề.

Ở thời điểm hiện tại, nói chính xác hơn là tuyển Việt Nam đang bị các đối thủ hiểu rõ hơn. Khoảng trống từng dễ khai thác không còn xuất hiện thường xuyên, Xuân Son bị theo sát hơn và những pha chuyển trạng thái cũng khó triển khai hơn.

Việt Nam vẫn có đủ chất lượng để thắng những trận như trước Philippines. Nhưng nếu muốn duy trì ưu thế ở khu vực, đội cần thêm nhiều cách tấn công hơn thay vì trông chờ những gì từng hiệu quả tiếp tục phát huy mãi.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.