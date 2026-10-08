Tuyển Việt Nam chia tay trợ lý Kim Do Heon

HLV Kim Do Heon chia tay tuyển Việt Nam sau ít tháng gắn bó.

HLV Kim Do Heon gia nhập đội tuyển Việt Nam từ ngày 21/6, thay thế HLV Lee Jung Soo. Hợp đồng của ông kéo dài đến đầu tháng 10/2026 và được xác định ngay từ đầu là hợp đồng ngắn hạn.

Trong khoảng 4 tháng làm việc, trợ lý Kim Do Heon đồng hành cùng HLV Kim Sang-sik qua hai chiến dịch quan trọng là ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhà cầm quân người Hàn Quốc rời đội tuyển đúng theo thời hạn hợp đồng.

Sinh năm 1982, HLV Kim Do Heon từng có 62 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, tham dự World Cup 2006 và thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo West Bromwich Albion. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và từng dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motors tại K- League 1.

Kim Do Heon cũng có mối quan hệ lâu năm với HLV Kim Sang-sik. Hai người từng là đồng đội tại Seongnam Ilhwa Chunma và đội tuyển Hàn Quốc, sau đó tiếp tục làm việc cùng nhau tại Jeonbuk Hyundai Motors.

HLV Kim Do Heon rời đi trước đợt FIFA Days tháng 11 và Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia khiến HLV Kim Sang-sik cần sớm ổn định ê-kíp, bổ sung nhân sự phù hợp để tiếp tục chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng cùng đội tuyển Việt Nam.