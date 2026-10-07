Tuyển Việt Nam chật vật giữ hạng trên BXH FIFA

Tuyển Việt Nam đứng hạng 99 trên BXH FIFA. Ảnh: Minh Chiến.

Theo bảng xếp hạng FIFA ngày 7/10, đội tuyển Việt Nam có 1.231,29 điểm và tiếp tục giữ vị trí 99 thế giới, duy trì hiện diện trong top 20 châu Á cùng vị trí thứ hai Đông Nam Á.

Thầy trò ông Kim Sang-sik bị trừ 5,73 điểm sau hai trận thua Thái Lan và Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, việc Tajikistan (1.218,88 điểm) và Luxembourg (1.218,80 điểm) không có kết quả thuận lợi giúp "Những chiến binh Sao vàng" tránh khỏi nguy cơ tụt hạng.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan tăng một bậc lên vị trí 93 (1.251,42 điểm), củng cố ngôi đầu khu vực. Indonesia và Malaysia lần lượt vươn lên hạng 116 và 133.

Philippines đứng thứ 136, còn Singapore rơi xuống thứ 149. Ở nhóm trên, khoảng cách giữa Việt Nam với các đội xếp hạng 96 đến 98 gồm Trung Quốc (1.241,90 điểm), Bahrain (1.240,30 điểm) và Mozambique (1.238,23 điểm) hiện không quá lớn.

Vào đợt FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu sân nhà với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. "Những chiến binh Sao vàng" nhiều khả năng sẽ dùng sân Thiên Trường làm sân nhà ở đợt tập trung sắp tới.

Đây là cơ hội để tích lũy điểm số, cải thiện thứ hạng nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027 cũng như phân nhánh thi đấu khi bóng đá châu Á chuyển sang hệ thống AFC Nations League trong tương lai.

Vị trí của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA tính đến ngày 7/10. Ảnh: FIFA.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.