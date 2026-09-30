Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Thầy trò HLV Kim Sang-sik thua trận này là đích đáng trước đối thủ Thái Lan tận dụng cơ hội hiệu quả và dẫn dắt trận đấu hay hơn. Giờ là lúc các cầu thủ Việt Nam phải quên nỗi buồn thất bại để tỉnh táo trước trận đấu cuối vòng bảng gặp Pakistan.

Đại diện Nam Á đã chứng minh thực lực khi ngược dòng hòa Philippines ở lượt trận thứ 2. Sau trận thua Thái Lan ngày ra quân, Pakistan đã bừng tỉnh. Đội bóng Nam Á có kỹ thuật và tinh thần chiến đấu ấn tượng. Nếu chủ quan, Việt Nam có nguy cơ mất điểm.

Tuyển Việt Nam cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại trước Thái Lan. Ảnh: VFF

Trận thua cũng khiến chuỗi 27 trận bất bại kéo dài 700 ngày của HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam phải dừng lại. Thất bại trước người Thái cũng chỉ ra giới hạn của một tập thể vừa trải qua chu kỳ thành công kéo dài.

Chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik (thắng 22 và hòa 5 trận) bắt đầu từ trận giao hữu với Ấn Độ hồi tháng 10/2024, sau đó, duy trì thành tích bất bại trong gần 2 năm, đi qua một loạt đấu trường như ASEAN Cup 2024, vòng loại ASIAN Cup 2027, ASEAN Cup 2026 và nhiều trận giao hữu quốc tế.

Trong khoảng thời gian này, nhà cầm quân sinh năm 1976 đã giành được 4 danh hiệu lớn, gồm chức vô địch ASEAN Cup 2024 và ASEAN Cup 2026, vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và HCV SEA Games 2025.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan trong hoàn cảnh không thuận lợi. Chỉ vài ngày trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Philippines 1 - 0, trong khi chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son phải chia tay giải đấu vì chấn thương.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan khởi đầu giải đấu này bằng chiến thắng 4 - 0 trước Pakistan. Sự trở lại của dàn trụ cột giúp đội bóng "xứ Chùa Vàng" trở thành tập thể khác, lạnh lùng và bản lĩnh hơn. Với Chanathip Songkrasin tạo đột biến tốt trên tuyến đầu, cùng bộ khung hàng thủ giàu kinh nghiệm.

Đối thủ đã mạnh lên rất nhiều so với chung kết ASEAN Cup 2026 và được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik đã không bước vào trận đấu với tâm thế "cửa dưới". Thực tế trên sân cho thấy, vấn đề lớn nhất không nằm ở việc tuyển Việt Nam thiếu khả năng kiểm soát bóng, mà ở khả năng tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Trong màn so tài lần này, trong khi các cầu thủ Việt Nam dễ rơi vào trạng thái nôn nóng khi bị dẫn bàn, người Thái lại chơi bóng với sự thong dong, kiểm soát không gian và thời gian của trận đấu. Họ dứt điểm ít hơn nhưng chất lượng hơn và quan trọng là ghi nhiều bàn hơn.

Kết quả một trận đấu không mang ý nghĩa là sự đảo chiều hoàn toàn về vị thế của hai đội, nhưng nó phản ánh nhiều hơn những khác biệt về thời điểm, lực lượng và tính chất trận đấu. Đặc biệt, tuyển Việt Nam sẽ phải thích nghi với việc thiếu Xuân Son. Trong bóng đá đỉnh cao, khi mất cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt ở khu vực 16m50 của đối phương, đội bóng không thể chỉ đơn giản thay người này bằng người khác. HLV Kim Sang-sik đang đứng trước bài toán quan trọng là tìm ra cách chơi mới mà không phụ thuộc vào trung phong duy nhất.

Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng B với 3 điểm, kém ngôi đầu của Thái Lan 3 điểm. Theo điều lệ của FIFA ASEAN Cup 2026, để vào chung kết, Việt Nam buộc phải đứng đầu bảng. Nếu đứng nhì, toàn đội chỉ có thể đá tranh hạng ba.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết các cầu thủ Việt Nam đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho từng thời điểm. Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam bố trí 3 tiền vệ nhằm tăng khả năng tranh chấp và đánh chặn ở khu vực giữa sân. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, các cầu thủ nhìn chung đã thực hiện đúng những yêu cầu chiến thuật được đề ra.

Sang hiệp 2, nhận thấy thể lực của các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu suy giảm, Ban huấn luyện tăng cường nhân sự tấn công. Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng lần lượt được đưa vào sân, trong khi đội hình Việt Nam được đẩy cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, Ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu và yêu cầu toàn đội cần nhanh chóng gác lại kết quả trước Thái Lan để tập trung cho lượt trận cuối trước Pakistan. Ở lượt hạ màn diễn ra lúc 16 giờ ngày 2/10, hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ, tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan, còn Thái Lan đối đầu Philippines.

"Voi chiến" đã chắc chắn nhất bảng B để giành suất đá trận chung kết. Trong khi đó tuyển Việt Nam cần không thua trước Parkistan để giành vé tham dự trận tranh hạng ba. Bởi, kể cả khi có thắng Pakistan ở lượt cuối, trong khi Thái Lan có thua Philippines, đội tuyển Việt Nam chắc chắn cũng không có vé chung kết do thua Thái Lan hiệu số đối đầu. Mà ở các giải đấu của FIFA, chỉ số đối đầu trực tiếp là ưu tiên số một để phân hạng giữa các đội bằng điểm nhau.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn một mục tiêu là bảo toàn ngôi nhì bảng để góp mặt trong trận tranh hạng ba. Hiện Việt Nam có 3 điểm, còn Philippines và Pakistan chỉ có 1 điểm. Để chắc chắn có mặt trong trận tranh hạng ba, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giành tối thiểu 1 điểm trước Pakistan.

Tuyển Việt Nam cũng cần thắng Pakistan ở lượt cuối vì một mục tiêu tích lũy điểm số FIFA và giữ vị trí trong Top 100. Do Pakistan đứng hạng 198, kém Việt Nam tới 101 bậc, nên một trận hòa hay một thất bại trước đối thủ này cũng khiến Việt Nam bị trừ điểm và có nguy cơ tụt bậc. Điều quan trọng nữa là dù hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng toàn đội vẫn phải nỗ lực vì màu cờ sắc áo.

Tuyển Việt Nam cần phải giữ nhuệ khí thi đấu nhằm thắp lửa cho những giải đấu tiếp theo, như ASIAN Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Rất nhiều gương mặt mới được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho giải đấu này như Nguyễn Adou Leygley Minh, Williams Minh Hoàng, Võ Hoàng Minh Khoa và Ngô Đăng Khoa.… cần tận dụng những trận đấu tại FIFA ASEAN Cup lần này để có thể ghi điểm với thầy Kim cho các đợt tập trung tiếp theo.