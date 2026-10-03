Tuyển Việt Nam bất lợi trước trận gặp Malaysia

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước trận tranh hạng Ba với Malaysia.

Lực lượng sứt mẻ, nguy cơ chấn thương cùng quỹ thời gian hồi phục ngắn đang đặt ra bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau chiến thắng 4-2 trước Pakistan, quân số của tuyển Việt Nam hiện chỉ còn 21 cầu thủ. Trước đó, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Gia Hưng lần lượt chia tay đội tuyển vì những lý do khác nhau. Đáng lo hơn, Bùi Hoàng Việt Anh và Hoàng Hên đều gặp vấn đề về thể trạng trong trận đấu với Pakistan, khiến khả năng ra sân ở trận tranh hạng Ba vẫn chưa được xác định.

Bên cạnh bài toán nhân sự, đội tuyển Việt Nam còn bất lợi về thời gian nghỉ ngơi. Malaysia hoàn tất trận đấu cuối vòng bảng vào tối 1/10, trong khi Việt Nam phải đến chiều 2/10 mới thi đấu với Pakistan. Như vậy, đối thủ có thêm gần một ngày để hồi phục và chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực tiếp.

Trận đấu với Pakistan diễn ra lúc 16h tại Jakarta trong điều kiện thời tiết nóng, khiến các cầu thủ Việt Nam tiêu hao thể lực đáng kể. Sau khi bị dẫn trước, đội bóng của HLV Kim Sang-sik phải đẩy cao cường độ trong hiệp hai để hoàn tất màn ngược dòng thắng 4-2.

Đáng chú ý, Việt Nam chỉ có khoảng hai ngày nghỉ trước khi bước vào trận tranh hạng Ba ngày 5/10. Mật độ thi đấu dày cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của các cầu thủ.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận đây là thử thách không nhỏ đối với toàn đội: “Như các bạn có thể thấy, chúng tôi chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Điều đó khá khó khăn đối với cả đội và các cầu thủ, cộng thêm thời tiết rất nóng. Vì vậy, việc các đội có cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra”.

Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, Ban huấn luyện sẽ tập trung tối đa cho công tác hồi phục và đánh giá tình trạng của từng cầu thủ. HLV Kim Sang-sik cũng để ngỏ khả năng sử dụng những gương mặt chưa có nhiều cơ hội thi đấu tại giải.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải lần này. Tôi sẽ tiếp tục cân nhắc lực lượng và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”, HLV Kim cho biết.

Dù phải đối mặt với hàng loạt bất lợi, đội tuyển Việt Nam vẫn đặt quyết tâm cao ở trận đấu cuối cùng. HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội sẽ không xem nhẹ cuộc đối đầu với Malaysia.

“Tôi biết đây đã là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”, HLV Kim Sang -sik nhấn mạnh.