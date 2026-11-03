Tuyển Việt Nam: Asian Cup 2027 và ván cược của HLV Kim Sang Sik

Ván cược ở Asian Cup

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang Sik và VFF sẽ kết thúc vào tháng 2/2027, tức sau khi Asian Cup 2027 khép lại. Tuy nhiên, hiện tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa được xác định.

Theo thông tin có được, VFF đợi xong Đại hội khóa 10 (diễn ra vào tháng 1/2027), sau đó mới ngồi lại và thảo luận với HLV Kim Sang Sik và chuyện hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa, Asian Cup có thể trở thành giải đấu quan trọng, tác động trực tiếp đến quyết định đôi bên liệu có tiếp tục mối lương duyên.

Kể từ khi đến Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang Sik đã dẫn dắt tuyển Việt Nam giành 2 chức vô địch ASEAN Cup (2024, 2026), cùng U23 Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu U23 Đông Nam Á, cũng như có được HCV SEA Games 33 (2025).

Tuy nhiên, bóng đá luôn vận động, thay đổi và không ngừng phát triển, HLV Kim Sang Sik hẳn hiểu được, cần những cuộc chinh phục mới để khẳng định giá trị bản thân hơn.

HLV Kim Sang Sik gặt hái rất nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam

FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua là lời nhắc nhở rằng tuyển Việt Nam vẫn còn những vấn đề cần giải quyết, ngay cả khi đoàn quân của chiến lược gia người Hàn Quốc từng có giai đoạn đạt kết quả rất tích cực.

Bởi vậy, Asian Cup 2027 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik trổ tài với tuyển Việt Nam, qua đó tạo cơ sở cho những tính toán tiếp theo giữa hai bên. Trong bối cảnh hợp đồng sắp đến thời điểm kết thúc, màn trình diễn của tuyển Việt Nam tại sân chơi châu lục vì thế càng có ý nghĩa quan trọng.

Phải thành công

Asian Cup 2027 chắc chắn là thử thách không dễ dàng. Tuyển Việt Nam phải đối đầu với những đội bóng có trình độ và đẳng cấp cao hơn mặt bằng Đông Nam Á. Bởi vậy, kết quả tại giải đấu là thước đo quan trọng đối với năng lực cầm quân của thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thành công không thể chỉ được tính bằng kết quả, hay mục tiêu thành tích. Điều quan trọng hơn là tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt như thế nào, có một lối chơi rõ ràng và đủ khả năng cạnh tranh trước các đối thủ mạnh hay không.

Nhưng sau chu kỳ thành công, những đòi hỏi sẽ lớn hơn nên Asian Cup là nơi HLV Kim Sang Sik chứng tỏ năng lực

Những hạn chế tại FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là bài toán cần HLV Kim Sang Sik giải quyết, từ khả năng tổ chức tấn công, thoát pressing và ứng phó khi đối phương gây sức ép. Quan trọng hơn, phải chứng minh có phương án chiến thuật đủ linh hoạt, thay vì phụ thuộc vào một bộ khung hay những cá nhân nổi bật.

Đây cũng là điều quyết định giá trị của một chu kỳ làm việc. Nếu chỉ có danh hiệu mà lối chơi không tiến bộ, tuyển Việt Nam khó tạo được niềm tin cho chặng đường dài. Ngược lại, tạo dựng được bản sắc, vận hành ổn định và thể hiện được năng lực cạnh tranh ở châu lục sẽ là cơ sở để VFF cân nhắc tương lai của thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Asian Cup 2027 vì thế là ván cược lớn của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Bởi không chỉ cần một kết quả tốt để giữ vị trí, mà còn phải chứng minh tuyển Việt Nam thực sự tiến lên sau những gì đã đạt được. Đó mới là câu trả lời thuyết phục, cũng như đảm bảo cho cho tương lai của HLV Kim Sang Sik.