Tuyển Việt Nam ăn mừng hụt

Bước vào trận đấu quan trọng với Thái Lan trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình có hàng loạt thay đổi đáng chú ý. Lê Ngọc Bảo, Phan Tuấn Tài, Võ Hoàng Minh Khoa và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đều cùng có lần đá chính hiếm hoi dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đội hình lạ lẫm ấy đã nhanh chóng bị Thái Lan áp đảo. Ngay phút thứ 10, Sarach Yooyen (số 6) đã tung cú sút xa trái phá, mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp Thái Lan được chơi thong dong, kiểm soát thế trận, làm chậm nhịp độ trên sân theo đúng ý đồ của họ.

Phút 37, Nguyễn Tài Lộc đưa được bóng vào lưới Thái Lan.

Tuyển Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt, hy vọng tưởng như đã được thắp lại.

Nhưng các hậu vệ Thái Lan đã bình tĩnh đưa tay ra dấu lỗi việt vị từ trước đó.

Kết quả kiểm tra trợ lý trọng tài video (VAR) sau đó nhanh chóng xác nhận tình huống thoát xuống trước bàn thắng của Tài Lộc là trong tư thế việt vị.

Sự thất vọng ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt một số cầu thủ trẻ. Bùi Hoàng Việt Anh và các cựu binh lập tức phải kêu gọi đồng đội bình tĩnh, hướng tới những phút còn lại.

Nhưng họ không thay đổi được gì. Thái Lan tiếp tục kiểm soát tình hình, Chaiyaphon Otton ghi bàn thứ hai ở cuối trận, hoàn tất chiến thắng 2-0 thuyết phục cho tuyển Thái.

90 phút ở Bandung chứng kiến một tuyển Thái già dơ, bản lĩnh. Họ đã khiến các nhân tố mới của tuyển Việt Nam có một ngày thất vọng. Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Minh Khoa, thậm chí cả người suýt ghi bàn Tài Lộc, đều gây thất vọng, gần như “tàng hình” trong quãng thời gian có mặt trên sân.

Tuyển Việt Nam vẫn phải trông chờ vào các cựu binh để cứu vãn thế trận trước Thái Lan. Thất bại này đồng nghĩa thầy trò ông Kim Sang-sik không còn cơ hội tới chung kết. Tuyển Việt Nam cần hướng tới vị trí nhì bảng, để được chơi trận tranh hạng ba vào ngày 5/10 tới tại Jakarta.

Xếp hạng bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 sau tối 29/9. Đồ họa: FIFA.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến