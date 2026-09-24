Tuyển Việt Nam: Ai thay Quang Hải ở FIFA ASEAN Cup?

Ngay trước ngày tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik nhận tin Quang Hải không thể góp mặt ở giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức, vì lý do chấn thương.

Sau Văn Vĩ, Thành Chung, sự vắng mặt của số 19 đang để lại bài toán hóc búa với chiến lược gia người Hàn Quốc về vấn đề nhân sự ở tuyển Việt Nam.

Thẳng thắn mà nói, Quang Hải không còn ở thời đỉnh cao phong độ. Tại ASEAN Cup 2026, đóng góp của cầu thủ CAHN cũng không quá nổi bật, ngoài pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi với Thái Lan.

Tuyển Việt Nam vẫn rất cần Quang Hải. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn cần Quang Hải, thậm chí trong một vài năm tới. Tiền vệ 29 tuổi sở hữu rất nhiều kinh nghiệm, đội quái có thể toả sáng giúp đội ở những thời điểm khó khăn nhất.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, sự vắng mặt của Quang Hải khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu tìm người thay thế, hoặc tính tới việc thay đổi bộ khung cũng như cách chơi của tuyển Việt Nam.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc đau đầu là bởi ở giải đấu này, Hoàng Đức gặp chấn thương chưa rõ ngày bình phục hoàn toàn. Trong trường hợp Quả bóng vàng Việt Nam 2025 không thể thi đấu hoặc chưa đạt phong độ tốt nhất, HLV Kim Sang Sik chỉ còn Thành Long và cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Võ Hoàng Minh Khoa.

Quang Hải để lại khoảng trống ở tuyến giữa tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Vị trí tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam vì thế đang thực sự mỏng về nhân sự. Một mình Thành Long cáng đáng tuyến giữa là không dễ dàng, trong khi Minh Khoa chỉ có vài ngày tập cùng đội tuyển, lại là cầu thủ ít thi đấu quốc tế.

Chính HLV Kim Sang Sik là người trao cơ hội cho Minh Khoa lên tuyển Việt Nam hồi tháng 3/2025 ở trận gặp Lào (vòng loại Asian Cup 2027), nhưng phải hơn 1 năm mới gọi lại, một phần là do tiền vệ của Becamex TPHCM mới trở lại sau chấn thương.

Một phương án khác cũng có thể được HLV Kim Sang Sik tính tới, đó là xếp Hoàng Hên hoặc Tài Lộc đá tiền vệ trung tâm. Cả hai đều là cầu thủ chất lượng, nhưng lại phù hợp hơn khi đá ở vị trí hộ công hay tiền đạo cánh.

Quang Hải có thể không sắc như dao cạo như tại AFF Cup 2018, nhưng trong bối cảnh hiện tại ở tuyển Việt Nam, số 19 vắng mặt đang khiến HLV Kim Sang Sik đối mặt với nhiều tình huống phải giải quyết ở FIFA ASEAN Cup 2026.