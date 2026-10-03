Tuyển U.17 nữ Việt Nam tự tin giành vé vào VCK U.17 nữ châu Á 2027

Tuyển nữ U.17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho giải đấu.

Tại vòng loại, 30 đội được chia vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội đứng đầu mỗi bảng giành vé đi tiếp, bên cạnh 4 đội được đặc cách gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và chủ nhà Trung Quốc.

U.17 nữ Việt Nam nằm cùng bảng D với Kyrgyzstan, Palestine và Quần đảo Bắc Mariana. Các trận đấu của bảng được tổ chức tại sân Bà Rịa (TPHCM). Thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt gặp Palestine ngày 5-10, Quần đảo Bắc Mariana ngày 8-10 và Kyrgyzstan ở lượt cuối ngày 11-10.

Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U.17 nữ Việt Nam tự tin hướng tới vị trí số một bảng D và tấm vé dự VCK U.17 nữ châu Á 2027.