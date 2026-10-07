Tuyên tử hình hung thủ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Bị cáo Nguyễn Đức Anh bị tuyên tử hình.

Ngày 6-10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh (2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội: “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3-9-2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa. Sau đó, Nguyễn Đức Anh trèo sang nhà anh Nguyễn Viết Q. (liền kề nhà chị P.A) và đột nhập vào bên trong.

Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. là chủ nhà. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương. Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên còn lại trong gia đình anh này. Vụ tấn công khiến chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (2025) và cháu N.T.H. (2015, cùng là con của anh Q.) tử vong.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP Đồng Nai thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, hậu quả đã xảy ra, nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Theo đại diện VKS, giữa các bị hại và Đức Anh không có mâu thuẫn từ trước, nhưng khi không vào được nhà người yêu cũ, Đức Anh chuyển sang đột nhập nhà hàng xóm. Tại đây, bị cáo đã truy sát anh Q. rồi lần lượt tấn công vợ và 2 con của anh Q. Việc nạn nhân Q. không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý muốn của bị cáo Đức Anh.

Đại diện Viện KSND TP Đồng Nai nhấn mạnh, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác và coi thường pháp luật; hậu quả làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng, gây đau thương, mất mát cho gia đình các bị hại, đồng thời tác động xấu đến ANTT tại địa phương.

Từ việc phân tích diễn biến vụ án và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Kiểm sát viên khẳng định cần xử lý bị cáo bằng hình phạt nghiêm khắc, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Đại diện Viện KSND TP Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội: “Giết người”; 6-7 năm tù về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND TP Đồng Nai xác định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh có nhiều tình tiết định khung tăng nặng, gồm: giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi một cách man rợ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, đặc biệt nguy hiểm đến xã hội, xâm phạm đến quyền được sống của người khác.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội: “Giết người” và 6 năm tù về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là tử hình. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Đức Anh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với gia đình bị hại tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trước hành vi xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người. Qua vụ án, yêu cầu phòng ngừa tội phạm tiếp tục đặt ra đối với toàn xã hội. Bên cạnh việc xử lý nghiêm người phạm tội, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.