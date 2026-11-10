Tuyên truyền xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam và Bộ quy tắc ứng xử trong gia đình. Trong đó, tập trung vào vai trò, ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xây dựng văn hóa ứng xử, vun đắp gia đình hạnh phúc và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, cộng đồng.

Bên cạnh đó, các đại biểu được định hướng xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới gắn với học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng lối sống văn minh, tích cực rèn luyện, phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.