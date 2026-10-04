Tuyên truyền về tác hại thuốc lá điện tử cho 900 học sinh phường Bình Dương

Tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và thuốc lá điện tử cho học sinh tại phường Bình Dương (TPHCM)

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã tập trung làm rõ những nguy cơ và tác hại của thuốc lá điện tử, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh; giúp các em nhận thức rõ rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp xúc với các chất gây nghiện và các sản phẩm có chứa chất ma túy.

Với hình thức tuyên truyền trực tiếp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế trong đời sống học sinh, buổi tuyên truyền đã tạo không khí trao đổi cởi mở, giúp các em chủ động tiếp nhận kiến thức và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, nói không với thuốc lá điện tử.

Công an phường Bình Dương (TPHCM) tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và thuốc lá điện tử cho học sinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 100 triệu người sử dụng thuốc lá điện tử trên toàn cầu, trong đó 14,7 triệu là trẻ từ 13-15 tuổi. Tại Việt Nam, thống kê cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở nhóm 13-15 tuổi tăng từ 3,5% (2022) lên 8% (2023); nhóm 15-24 tuổi tăng từ 0,1% (2015) lên 7,3% (2020).

Theo bác sĩ, thuốc lá điện tử chứa một hàm lượng nicotine nhất định. Đây là một chất gây nghiện mạnh, dễ khiến người sử dụng lo âu, bồn chồn, mất kiểm soát hành vi. Đặc biệt, nicotine ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ đang phát triển, làm suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung và học tập. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy thuốc lá điện tử còn làm tăng nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, suy giảm miễn dịch và sức đề kháng.

Từ đầu năm 2025, việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử chính thức bị cấm tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế sản phẩm này vẫn len lỏi trong thị trường, đặc biệt là đối tượng người trẻ vẫn sử dụng.