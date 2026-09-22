Tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần tại xã Diên Lạc

Sáng 22-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền chung tay phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần khó phân hủy tại xã Diên Lạc. Lãnh đạo địa phương và khoảng 150 người dân đại diện các hộ gia đình trên địa bàn tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Ngô Phương Linh (Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường, Trường Thủy sản và Khoa học sự sống, Trường Đại học Nha Trang) đã phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguồn gốc, tác hại của túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần khó phân hủy. Bên cạnh đó, hướng dẫn và vận động các hộ gia đình thực hiện các giải pháp tiêu dùng bền vững, lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để giảm thiểu túi ni lông và rác thải nhựa.

Tiến sĩ Ngô Phương Linh tuyên truyền cho người dân về phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần khó phân hủy.

Thông qua hội nghị nhằm giúp người dân có thêm những kiến thức thiết thực, từ đó cùng địa phương xây dựng nếp sống văn minh, giảm thiếu rác thải nhựa và góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về sản xuất, tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, đơn vị tổ chức đã phát tặng người dân xã Diên Lạc tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường và 150 túi bằng vật liệu thân thiện với môi trường.

Người dân xã Diên Lạc nhận túi bằng vật liệu thân thiện với môi trường.

THÁI THỊNH