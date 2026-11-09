Tuyên truyền về hệ lụy tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến gần 400 học sinh biên giới

Gần 400 học sinh biên giới Nà Hỳ được cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tuyên truyền pháp luật trong ngày 9/11/2026

Tại buổi tuyên truyền, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã phổ biến đến các em học sinh về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tìm hiểu, tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Các em được phổ biến những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, độ tuổi kết hôn.

Bên cạnh đó, các em được phổ biến những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, độ tuổi kết hôn; tác hại, hệ lụy của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và một số nội dung thiết thực liên quan đến quyền, nghĩa vụ của trẻ em, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Nội dung tuyên truyền được truyền đạt bằng những ví dụ gần gũi với thực tiễn, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng vào học tập, cuộc sống.

Thông qua hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, hình thành lối sống có trách nhiệm, biết tự bảo vệ bản thân và tích cực tham gia tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trao tặng quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại chương trình, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đã trao tặng 8 suất quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ theo mô hình "Bố mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương". Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện vai trò, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với nhà trường trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

Qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.