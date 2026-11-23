Ngày 23-11, Học viện Hải quân phối hợp với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và tư vấn tuyển sinh quân sự cho hơn 900 học sinh, cán bộ, giáo viên.

Báo cáo viên Học viện Hải quân tuyên truyền các nội dung về biển, đảo Việt Nam.

Tại chương trình, báo cáo viên của Học viện Hải quân đã cung cấp đến học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường những thông tin về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, báo cáo viên giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự, đặc biệt là môi trường đào tạo tại Học viện Hải quân đến các học sinh. Đây là nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh cuối cấp, nhất là những em đang trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn ngành học và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Học sinh trao đổi các nội dung liên quan công tác tuyển sinh quân sự.

Thông qua hoạt động, Học viện Hải quân tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các học sinh về biển, đảo Việt Nam; góp phần lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới đến gần hơn với các bạn trẻ; gợi mở để học sinh lựa chọn môi trường học tập quân sự, phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.