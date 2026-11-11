Tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp: Chuyển từ 'tuyên truyền phong trào' sang 'truyền thông có mục tiêu'

Hiểu đúng chính sách để bảo đảm quyền lợi

Tháng 9/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng phối hợp Công đoàn xã Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật về chính sách BHTN theo quy định của Luật Việc làm năm 2025 và một số nội dung liên quan đến Bộ luật Lao động năm 2019.

Đáng chú ý, các chế độ BHTN được giới thiệu tại Hội nghị không chỉ dừng ở trợ cấp thất nghiệp khi người lao động nghỉ việc hoặc mất việc. Theo đó, chính sách còn bao gồm tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động. Việc thông tin đầy đủ về các chế độ giúp người lao động hiểu rõ hơn phạm vi hỗ trợ của chính sách BHTN, chủ động tìm hiểu và thực hiện các quyền lợi khi đủ điều kiện, nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đúng quy trình.

Tại TP Huế, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN cũng đang được các cấp, ngành, đặc biệt là Trung tâm Dịch vụ việc làm và BHXH thành phố triển khai đồng bộ, đa dạng và thiết thực, đóng vai trò như một cầu nối quan trọng giúp chính sách BHTN đi vào đời sống.

Chị Lương Thị Hà (phường Vỹ Dạ, TP Huế) lần thứ tư nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Huế. Chị cho biết, dù số tiền hỗ trợ không nhiều, nhưng cũng giúp chị trang trải phần nào chi phí sinh hoạt trong thời gian tìm việc mới. Mỗi lần đến Trung tâm đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, từ thủ tục hồ sơ đến việc tham gia các phiên giao dịch việc làm, tham gia tư vấn nghề nghiệp do Trung tâm tổ chức, nhờ đó biết thêm về các khóa đào tạo kỹ năng và nghề nghiệp phù hợp với xu hướng thị trường để tìm được công việc ổn định.

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận 6.894 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; đồng thời, có 669 lao động được hỗ trợ. “Chúng tôi luôn chú trọng chuyển từ hỗ trợ thụ động sang chủ động đồng hành cùng người lao động ở từng độ tuổi khác nhau. Việc nắm rõ nguyên nhân mất việc giúp chúng tôi tư vấn đúng hướng, kết nối các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường dịch vụ địa phương. Sự chủ động học hỏi của người lao động kết hợp với chính sách tiếp sức kịp thời chính là “chìa khóa” quan trọng giúp họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, tự tin gặt hái thành công trên con đường nghề nghiệp mới”, ông Thuận cho biết.

Tiếp tục đổi mới lấy người lao động làm trung tâm, phân vùng, phân nhóm

Trong thời gian qua, công tác truyền thông BHTN đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương thông qua nhiều hình thức: hội nghị, hội thảo, tọa đàm chính sách; đối thoại trực tiếp với người lao động và doanh nghiệp; lồng ghép trong phiên giao dịch việc làm, tư vấn BHTN; truyền thông trên báo chí, truyền hình, cổng thông tin điện tử; truyền thông số và dịch vụ công trực tuyến. Nhiều tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền BHTN cùng với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng cấp chính quyền cơ sở, thể hiện sự chuyển biến từ “tuyên truyền phong trào” sang “truyền thông có mục tiêu”.

Để chính sách đến gần với người lao động, cơ quan Bảo hiểm Xã hội, Trung tâm DVVL tại các địa phương đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, hướng dẫn chi tiết cách thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận và thực hiện thủ tục một cách thuận tiện nhất. 100% người lao động đến với các Trung tâm DVVL đều đã được cung cấp dịch vụ tư vấn về chính sách BHTN…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy để BHTN thực sự trở thành công cụ an sinh chủ động, truyền thông cần tiếp tục đổi mới theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, cần phân vùng, phân nhóm chiến lược truyền thông. Ví dụ như, theo độ tuổi lao động, nhóm lao động trẻ (18 - 30 tuổi) thường xuyên chuyển việc, nhiều lao động tự do, công việc thời vụ, kiến thức về chính sách BHTN chưa sâu nhưng có xu hướng tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội và thiết bị di động. Vì vậy, cần truyền thông theo hướng kỹ thuật số, sử dụng mạng xã hội để sản xuất video ngắn, nội dung tương tác, tổ chức các buổi trực tuyến giải đáp thủ tục, quyền lợi của người lao động mới mất việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp và đào tạo, giới thiệu việc làm.

Lao động trung niên (31 - 45 tuổi) thường quan tâm đến thu nhập, đã có hợp đồng dài hạn hoặc lao động chính thức. Đây là nhóm lao động tham gia chính sách nhiều nhất và thường nộp hồ sơ BHTN tại các Trung tâm DVVL. Với nhóm này, cần tổ chức hội nghị trực tiếp để phổ biến lợi ích và thủ tục hưởng trợ cấp BHTN, tăng cường tuyên truyền qua tờ rơi, sổ tay, bảng tin tại nơi làm việc, các Trung tâm DVVL để phân tích rõ quyền lợi khi đóng BHTN và cách thức hưởng trợ cấp. Bên cạnh đó, các Trung tâm DVVL cần phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tư vấn nghề và giới thiệu việc làm liên tục trong tuần và hàng tháng.

Với lao động lớn tuổi, lao động khu vực nông thôn hay lao động phi chính thức, cần tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng qua các buổi họp thôn, tổ dân phố, kết hợp phát thanh tại địa phương. Đồng thời, sử dụng tờ rơi ngắn gọn, minh họa dễ hiểu gửi đến từng hộ gia đình.

Việc sử dụng đa dạng phương thức truyền thông không chỉ nâng cao hiệu quả công tác truyền thông BHTN, mà còn góp phần tăng cường nhận thức, khả năng tự chủ nghề nghiệp của người lao động trong bối cảnh thị trường lao động ở Việt Nam thay đổi lớn như hiện nay.