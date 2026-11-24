Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đình Tiến

Tham gia hội nghị có 80 đại biểu là các già làng, trưởng bản và người có uy tín trên biên giới tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và 3 tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt và Sả Lạ Văn (Lào).

Quảng Trị có tuyến biên giới đất liền dài 409,982km, tiếp giáp với 3 tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt và Sả Lạ Văn của Lào. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời là nơi sinh sống lâu đời của nhiều cộng đồng dân cư có quan hệ thân tộc, dòng họ, phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa gắn bó mật thiết với nhau.

Trên cơ sở Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ký ngày 16/3/2016 và Biên bản hội đàm thường niên giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị với 3 tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt và Sả Lạ Văn (Lào), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trên biên giới tỉnh Quảng Trị và 3 tỉnh của Lào.

Diễn ra từ ngày 24 đến 28/11, hội nghị tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; chủ trương, chính sách mới trong công tác quản lý biên giới, cửa khẩu và những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân hai bên biên giới.

Các đại biểu cũng được thông tin về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào; việc thực hiện các nội dung kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá, chia rẽ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, hội nghị trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới; nhận diện, xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các cụm dân cư đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đình Tiến

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong chấp hành pháp luật, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức và đội ngũ báo cáo viên chuẩn bị chu đáo nội dung, lựa chọn phương pháp truyền đạt dễ hiểu, sát thực tiễn.

Thông qua hội nghị, các đại biểu sẽ nắm vững hơn các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự; củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.