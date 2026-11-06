Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tại xã Ninh Giang

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Giang và trên 200 đại biểu là cán bộ, nhân dân địa phương.

Đồng chí Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao truyền đạt chuyên đề “Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt chuyên đề “Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh; nhận diện một số hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay”.

Xã Ninh Giang là địa bàn có truyền thống văn hóa, lịch sử và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Trên địa bàn có đồng bào Công giáo, Phật giáo cùng hệ thống đình, đền, miếu, phủ, nhà thờ họ và nhiều lễ hội truyền thống. Đây là những giá trị cần được tôn trọng, gìn giữ và phát huy. Những năm qua, đồng bào các tôn giáo đã tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương.

Thực tiễn hiện nay đặt ra yêu cầu vận động việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với truyền thống và quy định; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới, phân biệt sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp với những biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trong quá trình đó, cần tuyên truyền khách quan, thận trọng, đúng quy định, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp của nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn cập nhật kiến thức, mà còn là giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác tôn giáo và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, từ đó chủ động tuyên truyền, vận dụng phù hợp tại từng khu dân cư, từng nhóm đối tượng, góp phần ổn định an ninh trật tự, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.