Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Đảng ủy xã Cúc Phương; đại biểu các tổ chức đoàn thể và đông đảo đoàn viên, hội viên xã Cúc Phương.

Lãnh đạo xã Cúc Phương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Cúc Phương đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở. Sau hội nghị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các chi bộ trực thuộc khẩn trương cụ thể hoá nội dung tiếp thu được thành chương trình hành động sát với từng thôn, bản, từng nhóm đối tượng; chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng để tạo chuyển biến thực chất tại cơ sở.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền nhận diện một số hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới.

Trong đó, đã làm rõ một số khái niệm cơ bản về dân chủ; tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ; quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nướcvề xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở và tình hình, nhiệm vụ thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện nay.

Đối với việc nhận diện một số hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới, báo cáo viên cũng đã làm rõ tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh, nhận diện các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới, ảnh hưởng của các loại hình này đối với văn hóa dân tộc; các giải pháp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác với hình thức hoạt động trái pháp luật của hiện tượng tôn giáo mới trong xã hội.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức thực hiện dân chủ tại cơ sở bảo đảm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền số và cải cách hành chính, trong đó sự hài lòng của người dân được xác định là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, giúp cán bộ, hội viên nâng cao hiểu biết pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia các hình thức sinh hoạt văn hoá lành mạnh, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương Cúc Phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.