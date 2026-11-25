Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Đảng ủy xã Đại Hoàng; đại biểu các tổ chức đoàn thể và hơn 200 đoàn viên, hội viên xã Đại Hoàng.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, trao đổi những vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương; sau hội nghị chủ động tuyên truyền, vận dụng phù hợp tại từng khu dân cư, từng nhóm đối tượng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương cần phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân; chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc, các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng để tạo chuyển biến thực chất tại cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã quán triệt những nội dung cốt lõi về: Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền nhận diện một số hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Trong đó, đã làm rõ các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; những điểm mới, những nội dung cụ thể và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phương pháp vận dụng trong tình hình mới. Việc tổ chức thực hiện dân chủ tại cơ sở bảo đảm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền số và cải cách hành chính, trong đó, sự hài lòng của người dân được xác định là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đối với việc nhận diện một số hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới, báo cáo viên cũng đã làm rõ nguyên nhân, ảnh hưởng của các loại hình này đối với văn hóa dân tộc; tuyên truyền cho nhân dân cảnh giác với hình thức hoạt động trái pháp luật của hiện tượng tôn giáo mới trong xã hội.