Tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị được thực hiện trực tiếp tại Bộ CHQS tỉnh và kết nối trực tuyến với 99 xã, phường trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh quán triệt, triển khai 4 chuyên đề quan trọng: Một số vấn đề Quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn an ninh, trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc; Âm mưu lợi dụng "dân tộc", "tôn giáo" kích động tư tưởng ly khai, tự trị, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh truyền đạt chuyên đề về quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, hội nghị cũng tập trung thông tin các nội dung liên quan đến công tác tuyển quân và tuyển sinh quân sự.

Các đại biểu dự Hội nghị ở điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị tập huấn góp phần để đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng nòng cốt ở cơ sở trên toàn tỉnh nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm; chủ động tham mưu và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.