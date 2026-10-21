Tuyên truyền, vận động người dân vạn chài từ bỏ đánh bắt thủy sản bằng kích điện

Qua tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã liên tiếp phát hiện 4 vụ người dân dùng kích điện đánh bắt cá trên sông Hồng.

Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 10/10/2026, khi tuần tra trên tuyến sông Hồng tại Km181 thuộc phường Bồ Đề, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện anh N.T.P (SN 1991, phường Hồng Hà, Hà Nội) có hành vi dùng kích điện đánh bắt cá trên sông Hồng.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện anh N.T.P (SN 1991, phường Hồng Hà, Hà Nội) có hành vi dùng kích điện đánh bắt cá trên sông Hồng.

Tiếp đó trong ngày 13/10, đơn vị tiếp tục phát hiện 3 vụ người dân sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trên sông Hồng.

Trước tình trạng người dân vì nguồn lợi kinh tế đã bất chấp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại lâu dài đến nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng hệ sinh thái dưới nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Cảnh sát đường thủy vượt sông đến tuyên truyền tại bến phà Văn Đức

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy; trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn lợi thủy hải sản cho tương lai.

Buổi tuyên truyền thu hút 65 người dân vạn chài

Tại buổi tuyên truyền cho khoảng 65 người dân là tổ trưởng, tổ phó và nhân dân xóm vạn chài Văn Đức, xã Bát Tràng, Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy; trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn lợi thủy hải sản cho tương lai. “Chúng tôi khuyến cáo nhân dân là chúng ta hãy đánh bắt thủy sản một cách an toàn nhất. Đó là không sử dụng kích điện, xung điện và các công cụ vật liệu nổ cũng như là các chế phẩm sinh học đánh bắt thủy hải sản, để làm sao đảm bảo cho môi trường sông nước và nguồn nước sạch sẽ. Việc đánh bắt bằng xung điện có tính hủy hoại rất lớn, đa dạng sinh học sẽ chết hết, không còn khả năng tái tạo, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của con cháu sau này", Trung tá Trần Văn Công nhấn mạnh.

Theo Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng; tang vật, công cụ vi phạm bị tịch thu theo quy định. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự”. Trung tá Trần Văn Công nhấn mạnh.

Ghi nhận tại buổi tuyên truyền, đông đảo bà con vạn chài đã tự nguyện ký cam kết không mua bán, không tàng trữ và không sử dụng công cụ kích điện hay chất nổ để khai thác thủy sản. Nhiều người còn hứa sẽ về tuyên truyền lại cho người thân, xóm giềng cùng chấp hành.

Hàng trăm tờ rơi được phát cho người dân

Ông Nguyễn Văn Hường, người dân vạn chài thôn Trung Quan, xã Bát Tràng chia sẻ: Ở đây có hơn 100 hộ dân, đời sống của nhân dân hoàn toàn phụ thuộc việc đánh bắt thủy sản, bắt con tôm, con cá để kiếm thêm thu nhập. Hôm nay được các cơ quan ban ngành tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về việc cấm dùng kích điện đánh bắt thủy sản, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và sẽ tuyên truyền với bà con để mọi người không vi phạm pháp luật”.

Chị Trần Thị Thúy Hường

Cùng chung quan điểm, chị Trần Thị Thúy Hường, người dân vạn chài cho biết, cuộc sống của gia đình chị cũng như nhiều hộ dân tại đây chủ yếu dựa vào việc đánh bắt tôm, cá trên sông. Trước đây, người dân chỉ nghĩ đến việc làm sao đánh bắt được nhiều hơn để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích, chị hiểu rõ hơn những tác động lâu dài của việc sử dụng kích điện.

Ông Nguyễn Văn Hường, người dân vạn chài thôn Trung Quan, xã Bát Tràng

Ông Trần Duy Thái, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hà Nội cũng cho biết:"Hiện tại chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền và khuyến cáo người dân không được sử dụng các vật liệu nổ, kích điện để khai thác thủy sản vì phương pháp này sẽ hủy diệt môi trường sinh thái của thủy sản, ảnh hưởng đến hệ cân bằng sinh thái."

Ông Trần Duy Thái, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hà Nội

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Cảnh sát đường thủy còn phát hàng trăm tờ rơi cho người dân và trao tặng áo phao cứu sinh, trình chiếu video clip ứng dụng công nghệ trực quan.

Cảnh sát đường thủy phát hàng trăm tờ rơi cho người dân vạn chài.

Cảnh sát đường thủy số 2 phát áo phao cho người dân

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên trì vận động, giải thích, đổi mới trong phương pháp tuyên truyền của lực lượng cảnh sát đường thủy, người dân vạn chài đã nhận thức được tác hại lâu dài và nguy cơ vi phạm pháp luật nếu sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản. Khi người dân chỉ đánh bắt bằng các phương pháp truyền thống, nguồn lợi thủy sản trên sông Hồng sẽ tự hồi sinh, mang lại nguồn thu ổn định cho người dân vạn chài, không chỉ hiện tại mà còn nhiều thế hệ mai sau.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xung điện, kích điện hoặc các phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Khi phát hiện vi phạm, hãy kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường sinh thái trên các tuyến đường thủy.