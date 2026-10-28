Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ công trình thủy lợi

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi tuyên truyền, các hộ gia đình được phổ biến quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo Luật Thủy lợi và quy định của UBND tỉnh; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình; các hành vi bị nghiêm cấm và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi; những hành vi thường gặp như lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi bảo vệ công trình; đổ rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng hoặc để vật cản ảnh hưởng đến công trình; các hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn công trình thủy lợi.

Chi cục Tài nguyên nước phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi rà soát các trường hợp có nguy cơ hoặc đã có hành vi vi phạm; trực tiếp trao đổi, giải thích, vận động các hộ gia đình tự giác chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục và tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm theo quy định. Các hộ dân ký cam kết chấp hành quy định về bảo vệ công trình thủy lợi, không để phát sinh vi phạm mới; kịp thời thông tin cho chính quyền hoặc đơn vị quản lý khi phát hiện những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác của người dân sinh sống, sản xuất, kinh doanh trong và lân cận phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Qua đó, phát huy vai trò của công tác dân vận, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình, chính quyền cơ sở và nhân dân; góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.