Tuyên truyền vai trò của Viện kiểm sát trong thực hiện Nghị quyết 205

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền.

Hiện nay, Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công đang từng bước được triển khai trong thực tiễn.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2026, mới đây, đồng chí Đào Thanh Bình, Trưởng Phòng Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (Phòng 10), VKSND tỉnh An Giang đã tham gia báo cáo, tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội tại BHXH tỉnh An Giang và UBND xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

Chương trình do BHXH tỉnh An Giang tổ chức. Tại các buổi báo cáo, đồng chí Đào Thanh Bình tập trung giới thiệu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết; trong đó làm rõ vai trò của VKSND trong việc tiếp nhận, xem xét, xác minh, lựa chọn các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng trao đổi về các thủ tục cần thiết để VKSND thực hiện việc khởi kiện vụ án dân sự theo quy định.

Việc triển khai cơ chế này góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của VKSND trong chủ động phát hiện, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và những vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích công; qua đó tăng cường hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể theo quy định của Nghị quyết.

Theo số liệu được nêu tại chương trình, tính đến ngày 15/9/2026, VKSND hai cấp tỉnh An Giang đã tiếp nhận 68 thông tin có liên quan đến Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Qua tiếp nhận, xác minh, VKSND hai cấp đã ban hành 56 kiến nghị, gồm 29 kiến nghị thuộc nhóm dễ bị tổn thương và 27 kiến nghị thuộc nhóm lợi ích công. Đến thời điểm thống kê, UBND các cấp đã ban hành văn bản chấp nhận 35 kiến nghị.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và người dân về cơ chế thí điểm; đồng thời tạo điều kiện để VKSND phát huy tốt hơn vai trò trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Qua đó, các quy định của Nghị quyết 205 từng bước được đưa vào thực tiễn, gắn với những vụ việc cụ thể phát sinh tại địa phương.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the